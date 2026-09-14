Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 53% das intenções de voto para a reeleição ao governo de São Paulo. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece com 36%.

Os demais candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 5%, enquanto 4% não souberam responder.

Em um eventual segundo turno, Tarcísio registra 57% e Haddad, 38%.

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