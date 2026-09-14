Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 53% das intenções de voto para a reeleição ao governo de São Paulo. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece com 36%.
Os demais candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 5%, enquanto 4% não souberam responder.
Em um eventual segundo turno, Tarcísio registra 57% e Haddad, 38%.
Senado
Na disputa por duas vagas ao Senado, Guilherme Derrite (PP) tem 19% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) e André do Prado (PL) aparecem com 17% cada.
Marina Silva (Rede) registra 13%, enquanto Ricardo Salles (Novo) tem 10%.
A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-02794/2026.
Com informações do SBT News.