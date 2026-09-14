O presidente Lula (PT) alcançou 42% das intenções de voto no primeiro turno, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14). O atual mandatário avançou três pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, em que aparecia com 39%, e o parlamentar, antes com 35%, oscilou dois pontos.

O escritor Augusto Cury (Avante) marca 6% —três pontos a menos que os 9% da semana passada. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) oscilou um ponto percentual para cima e agora tem 5%. Renan Santos (Missão) marca 2%, dois pontos abaixo da última rodada. Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, e Samara Martins (UP) mantiveram 1% cada.

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, e 2% não souberam dizer ou não responderam.