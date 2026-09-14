No primeiro turno, Lula tem 42%, e Flávio Bolsonaro, 37%
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O presidente Lula (PT) alcançou 42% das intenções de voto no primeiro turno, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14). O atual mandatário avançou três pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, em que aparecia com 39%, e o parlamentar, antes com 35%, oscilou dois pontos.
O escritor Augusto Cury (Avante) marca 6% —três pontos a menos que os 9% da semana passada. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) oscilou um ponto percentual para cima e agora tem 5%. Renan Santos (Missão) marca 2%, dois pontos abaixo da última rodada. Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, e Samara Martins (UP) mantiveram 1% cada.
Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, e 2% não souberam dizer ou não responderam.
Os percentuais são relativos ao cenário que desconsidera Pablo Marçal (PRTB). O instituto analisou duas hipóteses —uma com e uma sem o influenciador— também nesta edição da pesquisa, mas a candidatura de Marçal foi negada por unanimidade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na sexta-feira (11).
Foram entrevistados por telefone 2.003 eleitores com 16 anos ou mais de todo o país entre sexta-feira (11) e domingo (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código BR-04076/2026.
Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados na simulação de segundo turno, desta vez com 47% e 46% das intenções de voto, respectivamente. Eles tinham 45% e 46% no levantamento anterior —o petista oscilou dois pontos percentuais para cima, enquanto o filho do ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro manteve o índice da semana passada.
O presidente vence nas simulações de segundo turno contra Caiado (47% a 41%), Zema (49% a 38%) e Renan Santos (48% a 37%). Lula registra 45% no cenário contra Cury (42%) —o mandatário oscilou dois pontos (tinha 43%) e o escritor, que aparecia à frente (tinha 45%), recuou três em comparação com a última rodada.