A enfermeira goiana Érika Fernandes Viana, de 51 anos, morreu na sexta-feira (11), seis meses após ser diagnosticada com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), a mesma condição rara enfrentada pelo influenciador Lito Souza.

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Os primeiros sintomas surgiram em dezembro de 2025. Com a evolução da doença, Érika perdeu os movimentos e não pôde mais andar.