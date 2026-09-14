A enfermeira goiana Érika Fernandes Viana, de 51 anos, morreu na sexta-feira (11), seis meses após ser diagnosticada com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), a mesma condição rara enfrentada pelo influenciador Lito Souza.
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Os primeiros sintomas surgiram em dezembro de 2025. Com a evolução da doença, Érika perdeu os movimentos e não pôde mais andar.
O vereador Eliel José lamentou a morte e destacou os mais de 20 anos de amizade com a enfermeira. O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) também publicou uma nota de pesar.
A DCJ é uma doença neurológica rara, degenerativa e fatal. O quadro começa a se manifestar com demência, perda de memória e tremores.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 547 casos confirmados da doença entre 2005 e 2021.
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