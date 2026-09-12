SÃO PAULO - Ao menos duas pessoas morreram após um prédio em construção desabar sobre uma residência na rua Tequici, na Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada deste sábado (12). O acidente ocorreu por volta das 2h. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que cinco pessoas haviam morrido, mas depois corrigiu o número para duas. Segundo os socorristas, porém, ainda não há certeza sobre quantas pessoas estão sob os escombros. Até o momento, quatro foram retiradas, duas delas com vida.

Ao todo, 21 viaturas trabalham no local.

O desmoronamento ocorreu em meio a uma madrugada de chuva intensa na capital. A Defesa Civil havia emitido um alerta severo para tempestades em todo o estado, com previsão de rajadas de vento intenso e condição para granizo.