Prédio em construção desaba e mata ao menos duas pessoas em SP
| Tempo de leitura: 2 min
SÃO PAULO - Ao menos duas pessoas morreram após um prédio em construção desabar sobre uma residência na rua Tequici, na Penha, zona leste de São Paulo, na madrugada deste sábado (12). O acidente ocorreu por volta das 2h. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que cinco pessoas haviam morrido, mas depois corrigiu o número para duas. Segundo os socorristas, porém, ainda não há certeza sobre quantas pessoas estão sob os escombros. Até o momento, quatro foram retiradas, duas delas com vida.
Ao todo, 21 viaturas trabalham no local.
O desmoronamento ocorreu em meio a uma madrugada de chuva intensa na capital. A Defesa Civil havia emitido um alerta severo para tempestades em todo o estado, com previsão de rajadas de vento intenso e condição para granizo.
Outras ocorrências de desmoronamentos, desabamentos e alagamentos foram registradas na capital e na Grande São Paulo; equipes permanecem mobilizadas em diferentes pontos.
No Jabaquara, um terreno com três casas desmoronou na Rua João Pedro Ribeiro, por volta das 4h04, mas sem registro de vítimas.
Quatro minutos depois, às 4h08, outra ocorrência foi registrada, dessa vez no Jaraguá, na travessa Pasqual Bini. Uma garagem desabou e cedeu cerca de seis metros sobre uma residência. Um carro ficou pendurado no local.
Em Juquitiba, por volta das 0h46, um desmoronamento de terra atingiu parte de uma residência na rua Curió, no bairro Barnabés. Um cômodo da casa foi atingido, mas não houve vítimas.
Pouco depois, à 1h04, outra ocorrência foi registrada na rua dos Imigrantes, também em Juquitiba. Uma residência desabou e um homem de 49 anos sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico.
Cotia registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 48 horas, com 151 mm, seguida por Santo André (149 mm), Itapecerica da Serra (147 mm), Itararé e Sumaré (144 mm cada), Mauá (143 mm), São Paulo (138 mm), Poá (136 mm), Valinhos (134 mm) e Atibaia (129 mm). Os dados do Cemaden foram coletados neste sábado (12), às 6h05.
De acordo com dados atualizados às 5h00, a maior rajada de vento foi registrada em Piraju, com 92,6 km/h. Também foram registrados ventos de 72,7 km/h em Bauru, 66 km/h em Dracena, 61,2 km/h em Araçatuba, 60,5 km/h em Paranapanema, 60,1 km/h em Avaré, 59,4 km/h em Itapeva, 59,3 km/h em Campinas e 58,7 km/h em Piracicaba. Na capital, a maior rajada registrada foi de 51,5 km/h.
Ao longo da noite e da madrugada, a Defesa Civil enviou 15 alertas Cell Broadcast para diferentes regiões de São Paulo, conforme a evolução das condições meteorológicas. Os avisos alcançaram municípios do Litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e regiões de Campinas, Bauru e Piracicaba, entre outras áreas.