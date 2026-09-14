A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira (14) a retirada do sigilo de um inquérito que investiga a rede de pagamentos de Daniel Vorcaro e do Banco Master. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido do ministro Alexandre de Moraes.
O pedido fpi feito antes do julgamento marcado para terça-feira (15), que analisa mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro e a possível abertura de uma investigação sobre a relação entre os dois.
O presidente do STF, Edson Fachin, encaminhou a solicitação à PGR. A decisão sobre tornar o inquérito público ainda cabe a ele.
Segundo o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, a PGR não havia defendido anteriormente a divulgação porque desconhecia a existência do documento. Para o órgão, o material é relevante para que os ministros tenham acesso ao conjunto de informações relacionadas ao caso.
Relatório da PF
A PGR também defendeu o arquivamento de um relatório produzido pela Polícia Federal por determinação de André Mendonça. Para o órgão, a elaboração do documento foi irregular, sem comunicação prévia à Presidência do STF, sem submissão ao plenário e com possível direcionamento.
A existência dessa suposta falha de origem pode impedir que o STF analise o conteúdo das mensagens e decida sobre a abertura de uma investigação.
Durante as apurações, a PF identificou 52 mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro entre 21 de dezembro de 2023 e 17 de novembro de 2025, data da primeira prisão do ex-banqueiro.
Com informações do g1 e TV Globo.