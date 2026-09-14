A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira (14) a retirada do sigilo de um inquérito que investiga a rede de pagamentos de Daniel Vorcaro e do Banco Master. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido do ministro Alexandre de Moraes.

O pedido fpi feito antes do julgamento marcado para terça-feira (15), que analisa mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro e a possível abertura de uma investigação sobre a relação entre os dois.

O presidente do STF, Edson Fachin, encaminhou a solicitação à PGR. A decisão sobre tornar o inquérito público ainda cabe a ele.