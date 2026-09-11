Na Vila Diva, uma das áreas mais afetadas, a água tomou a Rua Claudemir Eugenio. Ao menos sete pessoas precisaram ser resgatadas de barco pelo Corpo de Bombeiros.

Um temporal atingiu Sumaré (SP) nesta sexta-feira (11), afetou cerca de 100 casas e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. O Rio Quilombo acumulou 102 milímetros de chuva, segundo a Defesa Civil.

Também foram registrados alagamentos no Jardim Primavera, Jardim São Domingos, Rua Crenac, Manchester e Jatobá, além da Vila Yolanda Costa e Silva, Jardim Dulce, Jardim Santa Teresinha e Jardim Paulistano.

Na região central, o pluviômetro da Vila Menuzzo marcou 99 mm de chuva em 24 horas. Em Nova Veneza, foram 56 mm no mesmo período. O nível do Rio Quilombo continuava subindo e permanecia sob monitoramento.

A previsão indica chuva intensa durante a noite desta sexta e possibilidade de continuidade ao longo da madrugada de sábado (12). A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não atravessar trechos com acúmulo de água e procurar locais seguros durante as chuvas fortes.