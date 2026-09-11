A forte chuva que atinge cidades do interior de São Paulo desde quinta-feira (10) provocou acidente com duas mortes, alagamentos, danos em estradas e cancelamento de aulas. Piraju registrou a maior rajada de vento do estado, com 88,6 km/h, segundo a Defesa Civil.

Avaré

Em Avaré, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas quando um carro aquaplanou e bateu de frente com um caminhão na Rodovia João Mellão (SP-255). Uma das vítimas ficou em estado grave e a outra teve ferimentos moderados. A cidade registrou 85 milímetros de chuva em 24 horas.

Na área central, dois carros e uma motocicleta ficaram submersos com o alagamento de ruas. Duas casas também foram atingidas.