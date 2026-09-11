A forte chuva que atinge cidades do interior de São Paulo desde quinta-feira (10) provocou acidente com duas mortes, alagamentos, danos em estradas e cancelamento de aulas. Piraju registrou a maior rajada de vento do estado, com 88,6 km/h, segundo a Defesa Civil.
Avaré
Em Avaré, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas quando um carro aquaplanou e bateu de frente com um caminhão na Rodovia João Mellão (SP-255). Uma das vítimas ficou em estado grave e a outra teve ferimentos moderados. A cidade registrou 85 milímetros de chuva em 24 horas.
Na área central, dois carros e uma motocicleta ficaram submersos com o alagamento de ruas. Duas casas também foram atingidas.
As aulas da rede municipal foram canceladas nesta sexta-feira (11), por recomendação da Defesa Civil. A programação da 56ª Exposição Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa) também foi alterada, com início previsto para 15 de setembro e encerramento no dia 27.
Itapetininga
A estrada vicinal entre os bairros Pescaria e Retiro teve o asfalto rompido pelo volume de chuva. Não houve feridos.
Em outro trecho, entre o bairro Retiro, em Itapetininga, e o distrito de Aracaçu, em Buri, o aterro sobre uma tubulação cedeu. A Defesa Civil registrou 69 milímetros de chuva entre quarta (9) e quinta-feira (10), sendo 39 milímetros apenas na quinta.
Equipes municipais sinalizaram o local e iniciaram os serviços de manutenção. Há rotas alternativas para os moradores. No bairro rural Ribeirão do Capivari, uma área mais baixa também teve aumento do volume de água.
Outras cidades
Em Cesário Lange, foram registrados 90 milímetros de chuva em 12 horas. A Defesa Civil monitora o nível do Córrego da Bica, na região central. A cidade também teve chuva de granizo.
Em Torre de Pedra, houve alagamentos próximos a casas do CDHU, mas não houve feridos nem risco de deslizamento.
Em Fartura, foram registrados 50 milímetros de chuva em 24 horas. A ponte do bairro Dominguinhos foi fechada temporariamente para veículos e pedestres devido ao nível da água.
Piraju registrou a maior rajada de vento do estado na quinta-feira, com 88,6 km/h. Não houve feridos nem ocorrências relacionadas à ventania.
Aulas suspensas
As aulas da rede municipal foram canceladas nesta sexta-feira em Águas de Santa Bárbara, Angatuba, Arandu, Avaré, Boituva, Campina do Monte Alegre, Cerqueira César, Cerquilho, Cesário Lange, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itararé, Pilar do Sul, Piraju, Quadra, Sarapuí, São Miguel Arcanjo, Taguaí, Taquarituba e Tatuí.
Alerta de tempestades
A Defesa Civil Estadual mantém alerta para tempestades nesta sexta e no sábado (12). Um ciclone extratropical deve se formar no Sul e influenciar o tempo em São Paulo.
As regiões de Itapeva e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas, com possibilidade localizada de chuva intensa, rajadas fortes, descargas elétricas, granizo, microexplosões e tornados.
O período de maior atenção ocorre entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e a manhã de sábado.
A Defesa Civil orienta a população a buscar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas, afastar-se de coberturas e fachadas durante rajadas, permanecer protegido durante o granizo e não atravessar áreas alagadas. Os moradores também devem acompanhar os alertas oficiais.
As equipes monitoram as condições meteorológicas por radares, satélites, registros de descargas atmosféricas e observações de superfície. A localização e a intensidade dos fenômenos podem ser atualizadas conforme a evolução das tempestades.
Com informações do g1 Itapetininga e região e TV TEM.