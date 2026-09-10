A Polícia Civil de Goiás resgatou, nesta quarta-feira (9), uma menina de 13 anos supostamente aliciada a fugir após conhecer um homem pelo Discord. Ela era procurada desde o domingo (6) quando saiu de casa, em Anápolis (GO), e deixou uma carta para seus familiares.

O suspeito, de 19 anos, foi preso pela polícia em seu local de trabalho. Em depoimento, ele informou a casa abandonada onde a vítima estava escondida e trancada. O nome dele não foi divulgado. A polícia não informou se ele tem advogado.

A delegada Aline Lopes, da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), afirmou em entrevista coletiva que o homem aliciou a menina a fugir e elaborou um plano para "não deixar rastros", incluindo o sumiço do celular e informações sobre pontos cegos de câmeras de segurança.