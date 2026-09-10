Encontrada menina que fugiu com adulto que conheceu no Discord
| Tempo de leitura: 2 min
A Polícia Civil de Goiás resgatou, nesta quarta-feira (9), uma menina de 13 anos supostamente aliciada a fugir após conhecer um homem pelo Discord. Ela era procurada desde o domingo (6) quando saiu de casa, em Anápolis (GO), e deixou uma carta para seus familiares.
O suspeito, de 19 anos, foi preso pela polícia em seu local de trabalho. Em depoimento, ele informou a casa abandonada onde a vítima estava escondida e trancada. O nome dele não foi divulgado. A polícia não informou se ele tem advogado.
A delegada Aline Lopes, da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), afirmou em entrevista coletiva que o homem aliciou a menina a fugir e elaborou um plano para "não deixar rastros", incluindo o sumiço do celular e informações sobre pontos cegos de câmeras de segurança.
"Ela foi localizada bem de saúde, não tem nenhum tipo de lesão, não sofreu nenhum tipo de agressão. E agora nós vamos passar para os procedimentos formais, eles vão ser ouvidos. Ela vai ser encaminhada para exames e será devolvida, graças a Deus, bem à sua família", disse Lopes.
Ainda segundo a delegada, a vítima resistiu ao resgate, mas depois aceitou ir até a delegacia, onde encontrou seus familiares. O homem poderá responder por estupro de vulnerável, por se tratar de uma menina menor de 14 anos, e cárcere privado.
"Ela não queria vir. A gente teve que trazê-la no início, com mais energia, porque ela não queria nos acompanhar. Ela realmente fugiu de casa e aparentemente aqueles conflitos da adolescência somados a outras circunstâncias familiares que vão explicar o porquê dessa fuga", acrescentou.
O Discord disse em nota que tem um profundo compromisso com a segurança dos usuários.
"Nossos Termos de Serviço exigem que todos os usuários tenham pelo menos 13 anos para usar o Discord e a Central da Família oferece a pais e responsáveis ferramentas para ajudar seus adolescentes a terem uma experiência online mais segura, preservando sua privacidade."
A plataforma destacou ainda que utiliza uma combinação de tecnologia avançada e equipes de segurança especializadas para identificar e remover proativamente conteúdos que violem suas políticas.