Toda vez que usamos um dispositivo, deixamos algum tipo de registro da nossa atividade. Isso significa que a informação digital é muito mais complexa do que aquilo que aparece na tela. Um arquivo pode gerar metadados. Uma aplicação pode criar um registro. Uma imagem pode deixar uma miniatura ou um arquivo temporário. Um sistema pode registrar horários e eventos. São pequenas informações que, quando analisadas em conjunto, podem ajudar a reconstruir o que aconteceu em determinado dispositivo.

E quando a mensagem é apagada?

Esse é um dos pontos que mais gera confusão. Recursos como mensagens temporárias e visualização única têm justamente a finalidade de reduzir a disponibilidade de determinado conteúdo. Mas isso não significa, necessariamente, que nenhuma informação relacionada àquela atividade ficou registrada. Dependendo do dispositivo, do sistema operacional, do aplicativo, das configurações e do tempo transcorrido, podem existir vestígios. E aqui está o ponto interessante: o que desaparece da tela nem sempre desaparece do ambiente digital.