As obras de recuperação do pavimento da Rodovia Santos Dumont (SP-075) avançam com intervenções feitas principalmente à noite para reduzir os impactos no trânsito. O trabalho abrange 125 quilômetros da rodovia e envolve trechos de Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu.
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A recuperação faz parte do pacote de R$ 1,6 bilhão destinado à modernização de rodovias concedidas no estado, com previsão de substituição do pavimento em 614 quilômetros de pistas. Na SP-075, o investimento é de R$ 321,8 milhões.
Os serviços incluem fresagem, recomposição e reconstrução do pavimento, além da aplicação de novo revestimento asfáltico, instalação de sinalização horizontal e colocação de tachas refletivas. As intervenções também abrangem pistas, vias marginais e dispositivos de acesso.
Obras durante a noite
Por ser um dos principais corredores de ligação da Região Metropolitana de Campinas e uma das vias de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, os serviços são realizados preferencialmente entre 21h e 5h, período de menor movimento.
Durante as obras, há interdição parcial de faixas, mas a circulação de veículos é mantida ao longo do dia. A medida busca reduzir os impactos no trânsito, principalmente nos trechos urbanos dos quatro municípios.
Segundo o governo estadual, as melhorias beneficiam diretamente uma região com quase 2 milhões de habitantes, além dos motoristas que utilizam a rodovia diariamente para deslocamentos entre os municípios e para chegar ao aeroporto.
Nesta etapa inicial, ao menos 150 trabalhadores estão envolvidos nas obras. A previsão é de que o número alcance 560 empregos diretos no pico da execução.
Além da recuperação do pavimento, o pacote inclui outras intervenções de modernização da infraestrutura rodoviária, com foco na segurança, nas condições de deslocamento e no atendimento ao aumento da demanda na região.
A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) acompanha a execução dos investimentos. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) fiscaliza as obras e o cumprimento das obrigações da concessionária durante a vigência do contrato, incluindo os padrões técnicos, operacionais e de segurança.