As obras de recuperação do pavimento da Rodovia Santos Dumont (SP-075) avançam com intervenções feitas principalmente à noite para reduzir os impactos no trânsito. O trabalho abrange 125 quilômetros da rodovia e envolve trechos de Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu.

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A recuperação faz parte do pacote de R$ 1,6 bilhão destinado à modernização de rodovias concedidas no estado, com previsão de substituição do pavimento em 614 quilômetros de pistas. Na SP-075, o investimento é de R$ 321,8 milhões.