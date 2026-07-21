Um dos acessos mais movimentados de Indaiatuba começou a passar por uma reestruturação viária. As obras estão concentradas na Marginal Norte da Rodovia Santos Dumont, a SP-075, nas proximidades do Terminal Rodoviário Maurílio Gonçalves Pinto.
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A intervenção abrange o trecho entre os quilômetros 51,9 e 52,7, no sentido Campinas, e foi planejada para reorganizar os movimentos de entrada e saída da marginal, especialmente em uma região marcada pelo fluxo de moradores, trabalhadores e veículos ligados ao comércio e ao polo industrial.
O projeto prevê aproximadamente 5 mil metros quadrados de adequações, com prazo estimado de 120 dias para conclusão. A execução ocorre por meio de medida mitigadora assumida pelo Atacadão, em parceria com a Prefeitura.
Entre as principais mudanças estão a construção de duas rotatórias, a implantação de faixas de aceleração e desaceleração e a revisão dos acessos já existentes. A proposta é reduzir cruzamentos perigosos, melhorar a distribuição do tráfego e diminuir retenções nos horários de maior movimento.
Também serão realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, recuperação do asfalto, instalação de redes de drenagem, modernização da iluminação pública e renovação da sinalização horizontal e vertical.
A remodelação deve beneficiar diretamente usuários do terminal rodoviário, moradores dos bairros próximos e trabalhadores das empresas instaladas na região.
Para reduzir os impactos no trânsito, os trabalhos serão divididos em etapas. A programação será acompanhada pela concessionária Via Colinas, responsável pela rodovia, com medidas de segurança para motoristas e operários durante todo o período de execução.