Um dos acessos mais movimentados de Indaiatuba começou a passar por uma reestruturação viária. As obras estão concentradas na Marginal Norte da Rodovia Santos Dumont, a SP-075, nas proximidades do Terminal Rodoviário Maurílio Gonçalves Pinto.

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A intervenção abrange o trecho entre os quilômetros 51,9 e 52,7, no sentido Campinas, e foi planejada para reorganizar os movimentos de entrada e saída da marginal, especialmente em uma região marcada pelo fluxo de moradores, trabalhadores e veículos ligados ao comércio e ao polo industrial.

O projeto prevê aproximadamente 5 mil metros quadrados de adequações, com prazo estimado de 120 dias para conclusão. A execução ocorre por meio de medida mitigadora assumida pelo Atacadão, em parceria com a Prefeitura.