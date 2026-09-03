A criadora de conteúdo chinesa Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying, publicou um vídeo do hospital alertando os seguidores para que não negligenciassem a saúde apenas três dias antes de morrer, aos 24 anos.
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No vídeo, divulgado em 14 de agosto, ela explicou que havia sido internada após uma queda acentuada no nível de potássio no sangue. Chen morreu em 17 de agosto, segundo obituário publicado pelos pais em 4 de setembro. A causa da morte não foi informada.
Conhecida por vídeos em que consumia grandes quantidades de comida, a criadora tinha mais de 1 milhão de seguidores. Ela afirmou que seu nível de potássio havia caído para 2,3 milimoles por litro, abaixo dos 3,5 considerados o limite para hipocalemia.
“Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar”, disse no vídeo, segundo o Global Times.
Problema de saúde
De acordo com relatos da imprensa chinesa, Chen associava o problema ao trabalho com mukbang e ao hábito de provocar vômitos após as gravações. Ela já havia sido hospitalizada outras vezes por baixos níveis de potássio.
Médicos explicaram que a perda excessiva de líquidos provocada por vômitos ou pelo uso de laxantes pode reduzir os níveis do mineral, que é essencial para o funcionamento do coração.
A causa da morte não foi confirmada oficialmente. Veículos chineses relataram que a queda prolongada do potássio pode ter provocado parada cardíaca.
Com informações do Philstar.