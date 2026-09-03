A criadora de conteúdo chinesa Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying, publicou um vídeo do hospital alertando os seguidores para que não negligenciassem a saúde apenas três dias antes de morrer, aos 24 anos.

Leia mais: Entenda os perigos de comer quantidades exageradas de comida

No vídeo, divulgado em 14 de agosto, ela explicou que havia sido internada após uma queda acentuada no nível de potássio no sangue. Chen morreu em 17 de agosto, segundo obituário publicado pelos pais em 4 de setembro. A causa da morte não foi informada.