A Polícia Federal (PF) afirma que Daniel Vorcaro tinha conhecimento prévio da Operação Compliance Zero e planejou deixar o país na véspera da ação. As informações estão em um documento que teve o sigilo retirado na noite desta quinta-feira (10).

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Segundo a PF, registros no celular e mensagens trocadas por Vorcaro indicam que ele acompanhava informações sobre a investigação e articulava contatos com pessoas ligadas ao Banco Central e à defesa jurídica.