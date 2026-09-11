A previsão para esta sexta-feira (11) indica risco de tornados em áreas do Centro-Sul do Brasil, além de chuva intensa, ventos fortes e granizo. As condições mais severas são esperadas no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. A instabilidade está associada ao avanço de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical próximo à costa da Região Sul.
Sudeste
São Paulo concentra uma das áreas de maior atenção. A chuva começa no centro-sul e se espalha pelo estado ao longo do dia, além de atingir o centro-sul do Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e parte do Triângulo Mineiro.
As pancadas podem ser fortes, com trovoadas, rajadas e temporais isolados. Há risco de acumulados elevados no centro-sul paulista, na divisa com o Paraná e no leste do estado. O sul e o sudoeste de São Paulo têm possibilidade de tornados. As rajadas podem atingir 90 km/h no oeste, sudoeste e sul paulista.
Sul
Paraná e Santa Catarina terão chuva moderada a forte durante todo o dia, com trovoadas, granizo, ventos e risco de temporais. Há possibilidade de tornados no Paraná. A faixa norte do Rio Grande do Sul também tem previsão de chuva intensa e acumulados elevados.
No Rio Grande do Sul, a chuva se espalha pelo estado, com temporais isolados e rajadas de vento. No sudoeste, a precipitação será mais irregular. As rajadas variam de 50 a 70 km/h e podem chegar a 90 km/h no Paraná, em Santa Catarina e no norte gaúcho.
Centro-Oeste
Mato Grosso do Sul terá maior instabilidade, principalmente na metade sul, com chuva forte, temporais, granizo, ventos intensos, acumulados elevados e possibilidade de tornados no sul do estado. As rajadas podem chegar a 90 km/h em áreas do oeste, centro, sul e sudeste.
Em Goiás, haverá pancadas isoladas entre o sul e o sudeste pela manhã. Em Mato Grosso, o calor e a umidade favorecem chuvas isoladas no oeste, noroeste e sul. No leste de Mato Grosso, centro-norte de Goiás e Distrito Federal, a umidade relativa do ar varia entre 20% e 30%.
Nordeste
A chuva fica concentrada no litoral. Entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e entre Alagoas e Sergipe, são esperadas precipitações fracas a moderadas, com possibilidade de chuva mais intensa em pontos do Rio Grande do Norte e de Sergipe.
Na Bahia, o litoral terá pancadas moderadas. No interior, predomina o tempo firme, com calor e umidade entre 20% e 30%. Os ventos variam de 40 a 50 km/h.
Norte
O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva. Amazonas, Roraima, Rondônia e o oeste do Pará concentram os maiores volumes, com chuva moderada a forte e risco de temporais.
Nas demais áreas, o tempo permanece firme. No Tocantins, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%.
Capitais
São Paulo tem pancadas moderadas a fortes ao longo do dia, com trovoadas e possibilidade de acumulados elevados. Máxima de 28°C.
Rio de Janeiro tem chuva fraca a moderada entre a madrugada e a manhã, com melhora ao longo do dia. Máxima de 32°C.
Belo Horizonte terá tempo firme e máxima de 31°C.
Porto Alegre terá chuva moderada a forte desde as primeiras horas, com possibilidade de temporais e acumulados elevados. Máxima de 19°C.
Curitiba terá chuva desde a madrugada, com pancadas fortes, trovoadas, risco de temporais e acumulados elevados. Máxima de 24°C.
Campo Grande terá tempo firme pela manhã, chuva isolada à tarde e chuva à noite. Máxima de 33°C.
Cuiabá terá tempo firme e máxima de 38°C.