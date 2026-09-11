A previsão para esta sexta-feira (11) indica risco de tornados em áreas do Centro-Sul do Brasil, além de chuva intensa, ventos fortes e granizo. As condições mais severas são esperadas no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. A instabilidade está associada ao avanço de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical próximo à costa da Região Sul.

Sudeste

São Paulo concentra uma das áreas de maior atenção. A chuva começa no centro-sul e se espalha pelo estado ao longo do dia, além de atingir o centro-sul do Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e parte do Triângulo Mineiro.

As pancadas podem ser fortes, com trovoadas, rajadas e temporais isolados. Há risco de acumulados elevados no centro-sul paulista, na divisa com o Paraná e no leste do estado. O sul e o sudoeste de São Paulo têm possibilidade de tornados. As rajadas podem atingir 90 km/h no oeste, sudoeste e sul paulista.

Sul