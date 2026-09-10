Manchester e Bayern largam bem na Champions League
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Manchester United e Bayern somaram seus três primeiros pontos na Liga dos Campeões 2026/27. Nesta quinta-feira, os ingleses venceram com autoridade o novato Sabah FK, do Azerbaijão, por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Matheus Cunha. Em partida simultânea da fase de liga, o Bayern também goleou o Bodo/Glimt, da Noruega, por 5 a 0.
Matheus Cunha tirou o zero do placar em Old Trafford, aos 26 minutos de jogo. Leve, dominante e trocando passes com paciência, o time inglês conseguiu marcar mais dois ainda na primeira etapa, com Bruno Fernandes e Benjamin Sesko. Depois, o argentino Lisandro Martínez deu números finais à goleada.
O Bayern pressionou e só furou a defesa do Bodo/Glimt no segundo tempo. Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies e Michael Olise construíram a vitória dos alemães na Allianz Arena, deixando para trás uma atuação gigantesca do goleiro Nikita Haikin. Após realizar cinco defesas importantes, ele sentiu uma lesão e precisou ser substituído no intervalo.
Os Red Devils têm clássico em casa contra o Manchester City, no domingo (13), pelo Campeonato Inglês. A equipe comandada por Michael Carrick é apenas a 11ª colocada na tabela, com quatro pontos, após três rodadas da competição. Os rivais estão invictos e dividem a liderança com o Arsenal.
Também neste domingo, o Bayern volta a campo pelo Campeonato Alemão para enfrentar o recém-promovido Elversberg. O time do técnico Vincent Kompany está na sexta colocação da liga, com quatro pontos em dois jogos.
United venceu e convenceu
Dominante desde o início, o time inglês não teve dificuldades para sair na frente em Old Trafford. Após um erro de passe do Sabah, Bryan Mbeumo armou um contra-ataque letal. Bruno Fernandes recebeu na intermediária e esticou na esquerda para Patrick Dorgu, que cruzou à meia altura com perfeição para Matheus Cunha. O brasileiro bateu de primeira e abriu o placar, aos 26 minutos.
O time inglês marcou mais duas vezes antes do intervalo, com Bruno Fernandes e Benjamin Sesko. Aos 42 minutos, Youri Tielemans recebeu de Matheus Cunha na grande área, girou o corpo e acertou ótimo passe para o meia português, que estufou as redes. Depois, aos 44, Mbeumo lançou Sesko em velocidade, e o esloveno não desperdiçou: driblou o goleiro e tocou com o pé esquerdo para o gol aberto.
Já em ritmo de administrar o resultado, o United fez o quarto com Lisandro Martínez. Aos 22 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes cruzou na área, Joshua Zirkzee tentou de calcanhar, e o zagueiro argentino aproveitou uma lambança do goleiro Stas Pokatilov para empurrar para o gol. Com a vantagem em mãos, Carrick mexeu no time, deu chances para jovens da base, e os ingleses só seguraram o placar. O Sabah levou perigo no fim, com finalização de Orphé Mbina no travessão.
Na fase de liga da Champions League, o Manchester United ainda tem pela frente: Atlético de Madri (fora), Como-ITA (fora), Roma (casa), Sporting-POR (fora), Leipzig (casa), Bayern (casa) e Villarreal (fora).
Bayern mostrou sua artilharia pesada
Nikita Haikin teve atuação incrível e salvou o Bodo/Glimt no primeiro tempo. O goleiro russo de 31 anos apareceu cinco vezes, brilhando em finalizações de Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala e Joshua Kimmich. Ainda sobrou para o time alemão acertar a trave, em ótima finalização de Kimmich de fora da área. Parecia questão de tempo para a porteira se abrir.
Haikin se machucou, foi substituído no intervalo, e os visitantes não resistiram às armas do Bayern. Julian Lund não foi páreo para Musiala logo no minuto inicial do segundo tempo. Aos 15, Michael Olise cobrou falta fechada na área, e Kane completou de cabeça para ampliar.
Golaços completaram o chocolate alemão na Allianz Arena. Alphonso Davies acertou uma pancada de primeira com o pé esquerdo, no cantinho de Lund, aos 31 minutos da etapa final. Depois, Olise mostrou sua classe e fechou a conta com dois chutes precisos de fora da área, aos 37 e aos 46 minutos. O Bodo/Glimt ainda teve o zagueiro Odin Bjortuft expulso no fim.
Na fase de liga da Champions League, o Bayern ainda tem pela frente: Viking-NOR (fora), Arsenal (casa), Atlético de Madri (fora), Lille (fora), Slavia Praga-TCH (casa), Manchester United (fora) e Real Betis (casa).