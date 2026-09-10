Julio Casares é expulso do quadro associativo do São Paulo
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O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta quinta-feira (10) a expulsão de Julio Casares. Foram 224 votos a favor da recomendação da Comissão de Ética, dois contra e cinco abstenções. Agora, o ex-presidente não faz mais parte do quadro associativo do clube.
A votação teve início na quarta (9) e ocorreu de forma online e presencial, com voto secreto. A Comissão de Ética havia recomendado por unanimidade a expulsão do cartola.
"Também foram aprovados o ressarcimento integral aos cofres do clube dos valores que vierem a ser apurados e as demais consequências estatutárias decorrentes da eliminação. O valor da indenização será definido pelo Departamento Financeiro e submetido à análise e à validação do Conselho Fiscal", informou o Conselho em nota.
A decisão tem como base a acusação de gestão temerária durante o mandato de Casares (2021 a 2026). O mandatário renunciou ao cargo em janeiro, após o Conselho Deliberativo aprovar seu impeachment. O afastamento definitivo ainda teria que passar pelos sócios do clube.
Casares é investigado pelo Ministério Público, que apura saques dos cofres do São Paulo no valor de R$ 7 milhões atribuídos ao dirigente, além de gastos no cartão corporativo de aproximadamente R$ 1 milhão.
O ex-presidente do São Paulo nega as acusações. Em nota, a defesa de Casares se disse perplexa com a expulsão do ex-presidente tricolor.
"A defesa de Julio Casares, exercida pelos advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, André Bialski e Bruna Luppi, externa sua perplexidade e espanto com o abusivo desfecho do procedimento do São Paulo Futebol Clube, que, para além de cercear o exercício defensivo, mediante a inviabilização da disponibilização e produção dos elementos probatórios que desmistificam as ilações atribuídas a Julio Casares, se pautou em cunho eminentemente político, com ares de perseguição", diz trecho do texto.
"A defesa reitera a lisura e regularidade da atuação de Julio Casares junto ao São Paulo Futebol Clube e sua confiança de que, no momento oportuno, será reconhecida pelas Autoridades Judiciárias", finalizou o comunicado.