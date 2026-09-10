O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta quinta-feira (10) a expulsão de Julio Casares. Foram 224 votos a favor da recomendação da Comissão de Ética, dois contra e cinco abstenções. Agora, o ex-presidente não faz mais parte do quadro associativo do clube.

A votação teve início na quarta (9) e ocorreu de forma online e presencial, com voto secreto. A Comissão de Ética havia recomendado por unanimidade a expulsão do cartola.

"Também foram aprovados o ressarcimento integral aos cofres do clube dos valores que vierem a ser apurados e as demais consequências estatutárias decorrentes da eliminação. O valor da indenização será definido pelo Departamento Financeiro e submetido à análise e à validação do Conselho Fiscal", informou o Conselho em nota.