Santos encaminha contratação de Coutinho após pedido de Neymar
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Philippe Coutinho, 34, está acertado com o Santos para ser o mais novo reforço do elenco comandado por Cuca. O clube alvinegro só aguarda os exames médicos do meio-campista para anunciar a contratação.
Livre no mercado desde fevereiro, quando deixou o Vasco, o jogador chegará à Vila Belmiro após pedido feito por Neymar. Os dois jogaram juntos na seleção brasileira, e partiu do camisa 10 a indicação para a diretoria fazer a negociação.
Na quarta-feira (9), após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Cuca elogiou a possível chegada do atleta. "Eu não costumo falar de jogador que não está contratado. Coutinho é grande jogador, portas abertas. Se vier, vai nos ajudar."
Inicialmente, o veterano deve assinar um contrato de três meses, até o final da temporada. Embora tenha feito trabalhos para manter a forma, Coutinho não entra em campo desde fevereiro. Por isso, o atleta vai precisar de um tempo para adquirir ritmo de jogo.
A última vez que o novo reforço do alvinegro da Baixada esteve em campo foi em 14 de fevereiro, quando o Vasco enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Dias depois, o jogador rompeu seu contrato com o clube para cuidar de sua saúde mental.
Além do meio-campista, o Santos fechou recentemente a contratação de quatro reforços: Arthur, Rodinei, Lima e Everton Cebolinha. As negociações foram possíveis somente após a diretoria derrubar um transfer ban que impedia a chegada de novos jogadores.