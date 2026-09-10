Philippe Coutinho, 34, está acertado com o Santos para ser o mais novo reforço do elenco comandado por Cuca. O clube alvinegro só aguarda os exames médicos do meio-campista para anunciar a contratação.

Livre no mercado desde fevereiro, quando deixou o Vasco, o jogador chegará à Vila Belmiro após pedido feito por Neymar. Os dois jogaram juntos na seleção brasileira, e partiu do camisa 10 a indicação para a diretoria fazer a negociação.

Na quarta-feira (9), após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, Cuca elogiou a possível chegada do atleta. "Eu não costumo falar de jogador que não está contratado. Coutinho é grande jogador, portas abertas. Se vier, vai nos ajudar."