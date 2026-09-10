A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) estabeleceu Brasília como palco da decisão da Copa do Brasil. A primeira final em jogo único da história da competição, que sempre foi definida em confrontos de ida e volta, ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em 6 de dezembro.

A partida marcará o encerramento do calendário 2026 do futebol brasileiro. O governo do Distrito Federal se empenhou em recebê-la, algo que foi visto com bons olhos pela direção da confederação para a inauguração do novo formato.

O Mané Garrincha tem sido usado de maneira recorrente em disputas de jogo único, como a Supercopa do Brasil –confronto entre o vencedor do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil. O estádio recebeu neste ano a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no torneio.