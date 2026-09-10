O São Paulo voltou da Argentina com uma derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors e uma decisão importante pela frente. Com duelos seguidos contra Palmeiras, no sábado, no Nubank Parque, e o jogo de volta contra os argentinos na terça-feira, no Morumbis, Dorival Júnior terá de definir como administrar a equipe entre compromissos que podem mudar o rumo da temporada.

A reportagem apurou que ainda não há uma definição sobre a possibilidade de poupar jogadores contra o Palmeiras. A situação é especialmente delicada porque o São Paulo chega ao clássico depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra Bragantino e Atlético-MG, que tiraram o time de uma sequência ruim.

Com 33 pontos, o Tricolor ainda precisa de 12 nas 12 rodadas restantes para alcançar os 45 pontos -número citado por Hernán Crespo antes de sua saída -, pontuação a ser perseguida para afastar o risco de rebaixamento.