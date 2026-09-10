São Paulo se divide entre Boca e clássico por meta contra Z-4
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O São Paulo voltou da Argentina com uma derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors e uma decisão importante pela frente. Com duelos seguidos contra Palmeiras, no sábado, no Nubank Parque, e o jogo de volta contra os argentinos na terça-feira, no Morumbis, Dorival Júnior terá de definir como administrar a equipe entre compromissos que podem mudar o rumo da temporada.
A reportagem apurou que ainda não há uma definição sobre a possibilidade de poupar jogadores contra o Palmeiras. A situação é especialmente delicada porque o São Paulo chega ao clássico depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra Bragantino e Atlético-MG, que tiraram o time de uma sequência ruim.
Com 33 pontos, o Tricolor ainda precisa de 12 nas 12 rodadas restantes para alcançar os 45 pontos -número citado por Hernán Crespo antes de sua saída -, pontuação a ser perseguida para afastar o risco de rebaixamento.
Dorival deu uma pista na entrevista coletiva após a derrota para o Boca. O treinador afirmou que não pretende poupar a equipe no clássico, mas a avaliação interna ainda não está fechada.
"Nós jogamos no sábado, não tivemos problema nenhum, fisicamente fizemos um jogo parelho com o Boca, muito disputado, não sentimos em momento nenhum. Temos uma partida na sequência, vamos pensar, ver o que faremos no jogo do final de semana porque estamos também com problemas no Campeonato Brasileiro, todos sabemos das dificuldades. Nós temos que ver direitinho aquilo que faremos. Vamos pensar a partir de agora no Palmeiras e, no sábado, depois da partida, pensaremos no Boca", disse Dorival Júnior, após derrota por 1 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera
O elenco retornou da Argentina na tarde desta quarta-feira, e a comissão técnica terá os próximos dias para avaliar desgaste físico e definir a estratégia para o jogo no sintético do Allianz Parque.
Calleri é um caso particular. Suspenso para a partida de volta contra o Boca, o atacante deve estar à disposição para enfrentar o Palmeiras e tende a ser utilizado no sábado.
Já Luciano deixou a Bombonera mancando, mas não apresentou lesão e não voltou a reclamar de incômodo. Ainda assim, ele pode ser preservado dependendo da avaliação da comissão técnica.