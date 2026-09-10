A campanha na Libertadores é hoje o principal argumento a favor de Fernando Diniz em meio às quatro derrotas seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro e à pressão sobre seu trabalho.

O empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, manteve o Corinthians na disputa pelo principal objetivo da temporada. A classificação será decidida na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena. Uma vitória por qualquer placar coloca o time na semifinal.

Após a partida em La Plata, Diniz reforçou a importância do confronto ao classificar a partida como "um dos jogos mais importantes da história recente do clube". A declaração também mostra o peso que a Libertadores tem no planejamento do alvinegro para a temporada. A competição ganhou ainda mais importância justamente no momento em que o técnico enfrenta sua primeira crise desde que assumiu o time.