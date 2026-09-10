Libertadores sustenta Diniz em crise e equilibra pressão
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A campanha na Libertadores é hoje o principal argumento a favor de Fernando Diniz em meio às quatro derrotas seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro e à pressão sobre seu trabalho.
O empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, manteve o Corinthians na disputa pelo principal objetivo da temporada. A classificação será decidida na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena. Uma vitória por qualquer placar coloca o time na semifinal.
Após a partida em La Plata, Diniz reforçou a importância do confronto ao classificar a partida como "um dos jogos mais importantes da história recente do clube". A declaração também mostra o peso que a Libertadores tem no planejamento do alvinegro para a temporada. A competição ganhou ainda mais importância justamente no momento em que o técnico enfrenta sua primeira crise desde que assumiu o time.
As quatro derrotas seguidas no Brasileiro aumentaram as dúvidas sobre o trabalho do treinador. A situação também passou a ser influenciada pelas disputas políticas no clube.
Aliados do presidente Osmar Stabile que eram contra a renovação de Memphis Depay passaram a cobrar Diniz depois de o treinador defender publicamente a permanência do atacante. Diniz entende que as brigas internas do Corinthians também começaram a influenciar a avaliação sobre seu trabalho.
O departamento de futebol, por outro lado, continua dando respaldo ao técnico. Internamente, a fase da equipe é analisada junto com a falta de contratações, os pagamentos pendentes e as lesões que diminuíram as opções do elenco.
Resposta na principal competição
O desempenho no Brasileiro é bem diferente do apresentado na Libertadores. Desde a fase de grupos, o Corinthians tem quatro vitórias, quatro empates e uma derrota em nove partidas, com dez gols marcados e cinco sofridos.
O time chegou a La Plata depois de quatro derrotas no Brasileiro, três delas na Neo Química Arena. Mesmo sofrendo um gol aos três minutos, reagiu no segundo tempo e empatou com Kaio César —após assistência de Rodrigo Garro.
A Libertadores já era tratada como o principal objetivo do Corinthians antes da contratação de Diniz. A prioridade foi definida pela presidência, pelo departamento de futebol e pela comissão técnica e também foi apresentada aos jogadores.
O planejamento previa que o Corinthians conseguisse uma situação mais confortável no Brasileiro antes dos jogos decisivos da Libertadores. A troca de treinador não mudou a meta de buscar o segundo título do clube na competição, 14 anos depois da conquista de 2012.
A campanha na Libertadores dá a Diniz um argumento para enfrentar a sequência negativa no Brasileiro e a pressão vinda do Parque São Jorge. Ao mesmo tempo, aumenta a importância do jogo contra o Estudiantes, que pode manter vivo ou encerrar o principal objetivo do Corinthians na temporada.
Antes da decisão, o Corinthians visita o Flamengo no domingo (13), pelo Brasileiro.
A partida na Neo Química Arena, porém, será ainda mais importante: uma vitória sobre o Estudiantes pode levar Diniz à semifinal e fortalecer seu trabalho. Uma eliminação, por outro lado, encerrará o principal objetivo definido pelo clube para a temporada e poderá aumentar ainda mais a pressão sobre o treinador.