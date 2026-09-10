Desafios de comer porções grandes de comida em minutos e transmissões ao vivo de pessoas fazendo refeições exageradas sozinhas são populares nas redes sociais. Comer demais em pouco tempo e com frequência, no entanto, coloca a saúde em risco.

A influenciadora chinesa Ganfan Yingying, conhecida pelos vídeos de "mukbang", morreu aos 24 anos. A morte de Chen Ziyi (seu nome verdadeiro) ocorreu em 17 de agosto, mas foi confirmada pela familia à imprensa da China no último dia 4. A causa oficial não foi divulgada, mas dias antes ela havia relatado aos seguidores que tinha tido uma queda grande dos níveis de potássio no sangue.

Ziyi tinha 1 milhão de seguidores em redes como o Douyin, versão chinesa do TikTok. Seus perfis foram desativados pelas plataformas.