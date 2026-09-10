O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, pediu nesta quinta-feira (10) a André Mendonça que retire o sigilo do processo que é a base do caso Banco Master na corte.

Fachin pediu a Mendonça, relator do caso, que todos os procedimentos do caso fiquem públicos. As exceções serão apenas as diligências cujo sigilo seja "imprescindível".

O ofício do presidente do STF fala em solicitar a Mendonça a remessa "em HD próprio, a esta presidência e aos gabinetes" dos ministros "de todos os procedimentos contidos ou relacionados".