O governo Trump avalia impor novas sanções a autoridades brasileiras em meio à crise no STF (Supremo Tribunal Federal) e já tem medidas preparadas para eventual adoção, segundo uma alta autoridade do Departamento de Estado.

A autoridade disse à reportagem que as medidas, mais do que apenas consideradas, já foram elaboradas e que a gestão Trump está pronta para avançar na aplicação das sanções. O ministro Alexandre de Moraes está entre os nomes acompanhados pelo governo americano, mas Washington também analisa a atuação de outros integrantes do Supremo.

A sessão extraordinária marcada para o dia 15 é vista pelo governo americano como um momento importante para essa avaliação. É nesta data que o presidente do STF, Edson Fachin, convocou o plenário para decidir sobre o relatório da Polícia Federal que aponta Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.