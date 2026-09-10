O corpo de uma mulher foi encontrado por policiais enterrado em um imóvel na zona leste de São Paulo, nesta quinta-feira (10). A denúncia partiu da esposa do homem considerado suspeito pelo crime. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa estava andando pela rua quando foi abordada por uma mulher que pedia ajuda. Ainda segundo o relato dessa testemunha, ela contou que seu marido havia matado uma pessoa enforcada e escondido o corpo dentro da residência do casal.

A Polícia Militar então foi até a casa. No local, a mulher repetiu seu relato. Segundo ela, a morta era amante de seu marido, e eles tiveram um filho, que hoje tem 1 ano.