Os efeitos de um ciclone extratropical formado no litoral do Paraná foram sentidos no estado de São Paulo na noite de quarta-feira (9), provocando tempestades e ventania em várias regiões. A previsão é que este cenário se mantenha pelo menos até domingo (13), com ameaça de tornados em municípios do sul e sudoeste.

Os temporais também provocaram estragos em cidades do Paraná, entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta (10). Três pessoas morreram após uma casa ser soterrada por um barranco em Ponta Grossa (a mais de 100 quilômetros de Curitiba) e duas cidades registraram tornados.

Segundo os bombeiros, a lama da encosta atingiu a residência, derrubando a parede de um quarto, por volta das 9h. Um casal de 21 anos e uma criança de 5 morreram no local. Eles estavam na cama do quarto, de acordo com a corporação. Os nomes das vítimas não foram divulgados.