Com alerta de tempestade, SP cancela aulas em parte da rede
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Os efeitos de um ciclone extratropical formado no litoral do Paraná foram sentidos no estado de São Paulo na noite de quarta-feira (9), provocando tempestades e ventania em várias regiões. A previsão é que este cenário se mantenha pelo menos até domingo (13), com ameaça de tornados em municípios do sul e sudoeste.
Os temporais também provocaram estragos em cidades do Paraná, entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta (10). Três pessoas morreram após uma casa ser soterrada por um barranco em Ponta Grossa (a mais de 100 quilômetros de Curitiba) e duas cidades registraram tornados.
Segundo os bombeiros, a lama da encosta atingiu a residência, derrubando a parede de um quarto, por volta das 9h. Um casal de 21 anos e uma criança de 5 morreram no local. Eles estavam na cama do quarto, de acordo com a corporação. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A situação fez a Defesa Civil paulista emitir nesta quinta um alerta de temporais, com ventania e granizo, para todo o estado de São Paulo. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também mantém alerta laranja, de perigo.
O período de maior atenção será da tarde desta sexta-feira (11) até a manhã de sábado (12), quando as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à formação e intensificação de tempestades. Principalmente, nas regiões que fazem divisa com o Paraná, alerta o órgão estadual.
As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba (todas no interior de São Paulo) concentram o maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos. Nesses locais, existe possibilidade localizada de rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade e, pontualmente, tornado em áreas isoladas.
Devido a essa ameaça, a Secretaria da Educação paulista anunciou a suspensão das aulas na rede estadual no período da tarde e da noite de sexta. As aulas também serão suspensas nas Etecs e Fatecs de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro.
As unidades permanecerão abertas apenas com a presença da equipe gestora, para atendimento e orientação às famílias. A pasta disse que as aulas deverão ser repostas até o término do ano letivo, conforme as regras do calendário escolar.
As cidades do norte do estado, região central, capital, região metropolitana, Vale do Paraíba, Campinas e todo o litoral também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento. No litoral, há risco de agitação marítima durante estes próximos dias.
A cidade de São Paulo já recebeu, em apenas dez dias, mais chuva do que o esperado para todo o mês de setembro, disse a Defesa Civil. Foram aproximadamente 100 milímetros acumulados, diante dos 66 milímetros esperados para todo o mês, o que corresponde a 151,5% da média mensal.
As condições de instabilidade também devem permanecer atuando sobre o estado nos próximos dias.
Ao longo desta quinta-feira, a Defesa Civil emitiu dez alertas por Cell Broadcast para diferentes regiões do estado: Marília, Bauru, Alto Tietê, Rio Claro, Limeira e Paulínia, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, Pirassununga, Américo Brasiliense, Cajuru, Mococa, Ilha Solteira e Santa Fé do Sul.
Também foram enviados 52 alertas por SMS, ampliando a comunicação preventiva com a população diante das condições de instabilidade previstas para o Estado.
A cidade de Piraju, no Vale do Paranapanema, teve os ventos mais fortes nesta quinta, chegando a 88,6 km/h. Na sequência, vêm Paulínia, com 75,6 km/h; Itirapina, com 70,8 km/h; e Barra Bonita, com 68 km/h.
Quedas de árvores também foram registradas em várias cidades. Não houve vítimas.
A partir das 14h de sexta, será instalado um gabinete de crise presencial no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo, que permanecerá em funcionamento até a tarde de sábado (12).
A Defesa Civil paranaense registrou ocorrências associadas aos temporais em dez cidades, como alagamentos, enxurradas e corte de energia elétrica. Dois tornados foram observados no estado, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
O primeiro ocorreu por volta das 17h de quarta em uma área pequena de Francisco Alves, no noroeste. O fenômeno teve curta duração.
O outro tornado ocorreu no início da madrugada desta quinta, em Espigão Alto do Iguaçu, na região centro-sul. Segundo a Defesa Civil, cerca de 200 pessoas foram afetadas de algum modo. Mas não há feridos.
Duas escolas tiveram estragos nos telhados e dezenas de árvores de eucalipto foram derrubadas.