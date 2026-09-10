Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10) em uma área rural de Água Boa (MT), a 639 km de Cuiabá. Três pessoas que estavam na aeronave morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 8h50 para combater as chamas em uma fazenda da região. A aeronave, um bimotor, foi praticamente consumida pelo incêndio. Os bombeiros utilizaram cerca de 4.000 litros de água para controlar o fogo.

Após a extinção das chamas e a estabilização da área, os militares se aproximaram dos destroços e localizaram três vítimas no interior da aeronave, todas já mortas.