Queda de avião mata três pessoas em área rural de Mato Grosso
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Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10) em uma área rural de Água Boa (MT), a 639 km de Cuiabá. Três pessoas que estavam na aeronave morreram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 8h50 para combater as chamas em uma fazenda da região. A aeronave, um bimotor, foi praticamente consumida pelo incêndio. Os bombeiros utilizaram cerca de 4.000 litros de água para controlar o fogo.
Após a extinção das chamas e a estabilização da área, os militares se aproximaram dos destroços e localizaram três vítimas no interior da aeronave, todas já mortas.
A Polícia Civil afirmou que foi acionada por volta das 8h30 para atender à ocorrência. Equipes da corporação, da Polícia Militar, dos Bombeiros e da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) estiveram no local para os primeiros trabalhos de perícia e investigação.
De acordo com a Polícia Civil, a intensidade do incêndio e as condições em que os destroços foram encontrados impediram, inicialmente, a identificação das vítimas e da própria aeronave.
Nas imagens registradas pelos bombeiros no local, é possível ver que o bimotor é um Cessna.
Segundo a polícia, ainda não foi possível confirmar se havia plano de voo nem a origem ou o destino do avião. Também não há informações sobre a identidade das pessoas que estavam a bordo.
O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e deverá participar dos trabalhos periciais complementares.