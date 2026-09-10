A emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para novos motoristas aumentou 17,1% de janeiro a agosto de 2026 em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério dos Transportes divulgados nesta quinta-feira (10). Ao todo, cerca de 2 milhões de condutores foram habilitados.

De acordo com o órgão, a procura pela carteira de motorista teve alta ainda maior, de 216% –o número de pessoas que deram entrada para ter a primeira CNH saltou de 2,3 milhões para 7,3 milhões no mesmo período.

O custo médio para uma pessoa obter a carteira no modalidade AB (que permite dirigir motos e carros) era de R$ 3.169 em outubro de 2025, a depender do estado, e passou para R$ 1.265 em abril deste ano, segundo a pasta. No Rio Grande do Sul, onde os valores eram os mais altos do país e chegavam a quase R$ 5.000, caiu para R$ 1.365. Em São Paulo, reduziu quase pela metade, de R$ 1.972 para R$ 1.015.