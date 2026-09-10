REPERCUSSÃO
Mario Frias chama operação de cortina de fumaça em ano de eleição
Por Ana Gabriela Oliveira Lima | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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O deputado federal Mario Frias (PL) criticou a operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra ele nesta quinta-feira (10).
Ele chamou de "cortina de fumaça" a operação e ressaltou não haver mandado de prisão contra ele em processo que, segundo Frias, não tem fundamento.
Frias afirmou que a investigação se refere a emenda "pública, registrada e transparente" entregue por ele como deputado.
Ele afirmou que a defesa pede acesso "há meses" ao inquérito, sem sucesso, e que tem sabido das movimentações por meio da imprensa.
"Se há uma nota que a CGU quer ver, isso se resolve com documento, não com operação em ano de eleição", afirmou, dizendo que vai colaborar com as autoridades.