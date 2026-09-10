O deputado federal Mario Frias (PL) criticou a operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra ele nesta quinta-feira (10).

Ele chamou de "cortina de fumaça" a operação e ressaltou não haver mandado de prisão contra ele em processo que, segundo Frias, não tem fundamento.

Frias afirmou que a investigação se refere a emenda "pública, registrada e transparente" entregue por ele como deputado.