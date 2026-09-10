A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira (10) contra 29 pessoas ligadas ao filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teriam participado de um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares para a produção.

A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito da investigação que apura o uso indevido de recursos públicos para o filme. O caso chegou à corte por meio de uma representação feita pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Alguns dos alvos da operação são o deputado Mario Frias (PL-SP), autor das emendas, e Karina Gama, da Go Up Entertainment, produtora do filme. À coluna Mônica Bergamo, Karina afirmou que a aplicação dos recursos foi correta. "Não tenho nada para delatar", disse. A defesa de Frias não foi localizada. O parlamentar foi proibido por Dino de sair do país.