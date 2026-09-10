O PT defenderá, em resolução política, a ideia de mandatos para ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A proposta vem como resposta ao diagnóstico do próprio partido de que a campanha à reeleição do presidente Lula (PT) está em risco diante da crise sem precedentes na corte.

O tema já aparecia em discussões internas do partido, mas ainda não havia sido endossado pela cúpula da legenda.

A direção do partido tomou a decisão em uma reunião nesta quinta-feira (10), parte de um esforço para tentar retomar a iniciativa na campanha eleitoral. Dirigentes petistas avaliaram que Lula corre risco real de perder a eleição para Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que vem crescendo nas pesquisas de intenção de voto.