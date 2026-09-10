O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) chamou de "fajuta" a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (10) e que apura o envio de emendas parlamentares para a produtora do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele afirmou ainda que sua defesa vai entrar com um pedido ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, para que o ministro Flávio Dino seja investigado por essa "articulação política" por suposta tentativa de interferir nas eleições.

Durante transmissão nas redes sociais nesta quinta, o candidato a presidente insinuou que houve uma troca de favores entre Dino e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Após o ministro do STF André Mendonça ter afastado Andrei da Polícia Federal, na terça (8), Dino o reintegrou ao comando da corporação, o que Flávio chama de "uma canetada completamente ilegal".