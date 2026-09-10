Mais de 1.700 agentes foram a campo nesta quinta-feira (10) para desmontar a estrutura que sustenta o mercado paralelo de furtos e roubos de celulares na cidade de São Paulo.

Batizada de Frankmobile, a operação foi resultado de cerca de dois anos de investigação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público estadual.

A ação cumpriu 84 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária em São Paulo e também no estado de Goiás -ao todo, 15 pessoas foram presas, sendo oito em flagrante. A Justiça também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores.