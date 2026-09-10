Uma perícia do IML (Instituto Médico Legal) no corpo da técnica de radiologia Larissa da Cruz Morata, 29, morta com um tiro na cabeça no domingo (6) em Embu das Artes, na Grande São Paulo, apontou 17 lesões.

O soldado da Polícia Militar Vinícius Costa Silva, 26, marido de Larissa, foi preso temporariamente na tarde de segunda-feira (7). Ele nega o crime. A trajetória do tiro levantou dúvidas entre policiais civis, que pediram sua prisão.

Conforme o laudo, o projétil entrou pela região temporal esquerda e transfixou o crânio, com trajeto de trás para frente e da esquerda para a direita. O disparo causou a morte, conclui o documento.