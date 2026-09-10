A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (10) o concurso 3056 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 75.951.852,43. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 85 milhões no sorteio de domingo (13).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56.

Houve 50 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 45.990,43. Outras 3.344 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.133,49.