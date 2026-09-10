O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (10) que o presidente do STF, Edson Fachin, colocou "um pouco de ordem na casa" com a crise que se instalou entre os ministros da corte, mas disse esperar que o chefe do Supremo tome mais medidas e investigue todos.

"Eu acho que o Fachin tomou a atitude correta. Não terminou de tomar as atitudes, espero que ele faça mais coisa para colocar ordem na casa e devolva a credibilidade que o povo brasileiro sempre teve na Suprema Corte, é assim que eu espero", disse, em entrevista ao SBT.

"Falta apurar. Quem é culpado de verdade? Se o Moraes é o culpado, tem que pagar, se o Mendonça é o culpado, tem que pagar, se o Fachin é culpado, tem que pagar. Todo mundo tem que estar à disposição do cumprimento da Constituição. A lei acima de tudo e a verdade soberana."