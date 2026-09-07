PC investiga motorista de app suspeito de arrastar adolescente
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A Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo de 51 anos suspeito de arrastar uma adolescente de 15 anos durante uma corrida realizada na sexta-feira (4) em Taubaté, no interior de São Paulo.
O caso é tratado como suspeita de roubo e lesão corporal.
Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente pagou pelo serviço com uma nota de R$ 100 e o motorista, por sua vez, tentou fugir com o dinheiro sem devolver o troco.
Ele teria avançado com o veículo e a vítima ficou pendurada à porta, sendo arrastada por alguns metros.
A jovem sofreu ferimentos e precisou receber atendimento médico.
A polícia ainda procura o condutor do carro. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), "as investigações prosseguem para esclarecer os fatos, localizar e responsabilizar o motorista".