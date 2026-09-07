A Polícia Civil investiga um motorista de aplicativo de 51 anos suspeito de arrastar uma adolescente de 15 anos durante uma corrida realizada na sexta-feira (4) em Taubaté, no interior de São Paulo.

O caso é tratado como suspeita de roubo e lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente pagou pelo serviço com uma nota de R$ 100 e o motorista, por sua vez, tentou fugir com o dinheiro sem devolver o troco.