Um novo líder, uma briga boa pela Libertadores, rivais trocando de lugar (e de crise) e três velhos conhecidos permanecendo na Rodada da Marmota na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. Assim se resume o Campeonato Brasileiro depois da rodada do fim de semana (confira a classificação).

Liderança

Cerca de seis meses depois, o Brasileiro tem um novo líder: o Flamengo bateu o Remo, contou com novo tropeço do Palmeiras e foi aos 54 pontos, um a mais que o rival alviverde, que estava no topo desde a sétima rodada.

Do ponto de vista prático, as duas equipes só dependem de suas próprias forças para serem campeãs já que terão um confronto direto (22 de novembro).

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