Fla vira novo líder, e São Paulo joga a crise para o Corinthians
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Um novo líder, uma briga boa pela Libertadores, rivais trocando de lugar (e de crise) e três velhos conhecidos permanecendo na Rodada da Marmota na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. Assim se resume o Campeonato Brasileiro depois da rodada do fim de semana (confira a classificação).
Liderança
Cerca de seis meses depois, o Brasileiro tem um novo líder: o Flamengo bateu o Remo, contou com novo tropeço do Palmeiras e foi aos 54 pontos, um a mais que o rival alviverde, que estava no topo desde a sétima rodada.
Do ponto de vista prático, as duas equipes só dependem de suas próprias forças para serem campeãs já que terão um confronto direto (22 de novembro).
Libertadores
A briga pela Libertadores também ficou mais acirrada com o Athletico perdendo a gordura que tinha na terceira colocação. Na próxima rodada o clube paranaense pode perder duas posições e ver o Cruzeiro (sexto) colar nos 45 pontos (veja no final do texto o regulamento para ir à Libertadores).
Crises
O São Paulo, que há duas rodadas via de pertinho a zona de rebaixamento, se afastou bem da queda ao ganhar do Atlético-MG, no Morumbis. Mais do que isso: ao ganhar a segunda seguida, deu um bico na crise e jogou para o rival Corinthians, que perdeu a quarta derrota consecutiva no campeonato. Para piorar, o alvinegro ainda perdeu posição justamente para o rival tricolor.
Queda
O Dia da Marmota continua para Vasco, Internacional e Remo. Os três foram derrotados e permaneceram na zona de rebaixamento. A única que ganhou na rodada foi a Chapecoense, mas que continua muito longe de evitar a Série B de 2027.
Veja a situação dos 20 clubes do Brasileiro
1. Flamengo
Novo líder do campeonato, o rubro-negro carioca derrotou o Remo por 1 a 0 e continua a depender apenas de suas próprias forças para ser campeão restando 12 rodadas.
Próximos jogos:
Quinta-feira (10), 21h30: jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Independiente del Valle, em Quito
Domingo (13), 17h30: recebe o Corinthians, no Maracanã
2. Palmeiras
O clube acumulou o segundo tropeço seguido. Após empatar com o Mirassol, ficou no 0 a 0 com o Botafogo, foi a 53 pontos, um atrás do Flamengo.
Próximos jogos:
Quarta-feira (9), 19h: recebe a LDU (Equador) pela ida das quartas de final da Libertadores
Sábado (12), 18h30: tem clássico contra o São Paulo, em casa
3. Athletico-PR
A derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro custou a gordurinha que tinha na terceira colocação. Soma 45 pontos e só está à frente do Fluminense pelo número de vitórias.
Próximo jogo:
Sexta-feira (11), 21h: clássico contra o Coritiba, no Couto Pereira
4. Fluminense
Ao bater o Vasco por 1 a 0, no sábado, alcançou o Athletico nos 45 pontos, só perdendo no critério de desempate
Próximos jogos:
Terça-feira (8), 19h: encara a Platense, no Maracanã, no jogo de ida das quartas da Libertadores
Sábado (12), 16h: vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileiro
5. Bahia
Continua na briga por uma vaga na fase de grupos Libertadores. Derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no sábado, em Bragança Paulista (SP), foi aos 43 pontos e aumentou a invencibilidade no campeonato para dez partidas.
Próximo jogo:
Segunda-feira (14), 20h: recebe o Remo, que briga para não cair, em Salvador
6. Cruzeiro
A vitória por 3 a 1 sobre o Athletico não só impediu o rival paranaense de abrir vantagem na terceira colocação como se manteve na cola por uma vaga na Libertadores. Foi aos 42 pontos e agora tem quase uma semana para se preparar para o próximo confronto.
Próximo jogo:
Sábado (12), 21h: enfrenta o Santos, na Vila Belmiro
7. Coritiba
Perder, em casa, para o Mirassol fez a equipe se distanciar do sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027. Se manteve com 37 pontos, mas podendo ser ultrapassado por Atlético-MG e Bragantino, que têm uma partida a menos.
Próximo jogo:
Sexta-feira (11), 21h: clássico, em casa, contra o Athletico
8. Atlético-MG
Continuou com 36 pontos ao perder para o São Paulo, no sábado, por 2 a 1, e se distanciou na briga por uma vaga na Libertadores através do Brasileiro.
Próximos jogos:
Quarta (9), 19h: vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
Sábado (12), 16h: recebe o Fluminense, pelo Brasileiro
9. Red Bull Bragantino
Com 35 pontos, perdeu a segunda consecutiva no Brasileiro. Desta vez, em casa, para o Bahia: 3 a 2
Próximo jogo:
Sábado (12), 20h30: encara o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio
10. São Paulo
Depois de ficar dez partidas seguidas sem ganhar, o tricolor paulista conseguiu sua segunda vitória consecutiva ao bater o Atlético-MG por 2 a 0, no sábado. Chegou aos 33 pontos e ultrapassou o Corinthians.
Próximos jogos:
Terça-feira (8), 21h30: vai a Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors no duelo de ida das quartas da Sul-Americana.
Sábado (12h), 18h30: clássico contra o Palmeiras, no Nubank Parque
11. Corinthians
Quadra negativa ao perder por 2 a 1, de virada, em casa, para a lanterna Chapecoense, que até então não havia vencido como visitante. Com 32 pontos, ainda pode perder três posições, já que Santos, Botafogo e Vitória têm uma partida a menos.
Próximos jogos:
Quarta (9), 21h30: encara o Estudiantes, fora, pela ida das quartas de final da Libertadores
Domingo (13), 17h30: vai ao Rio enfrentar o líder Flamengo
12. Santos
Sem Neymar, que só deve voltar a jogar em novembro devido a uma lesão, venceu o Internacional por 3 a 2, no Beira-Rio e acumulou o quarto jogo consecutivo invicto (três vitórias). Com 32 pontos, só está atrás do Corinthians no saldo de gols
Próximos jogos:
Quarta (9), 19h: recebe o Atlético-MG pela ida das quartas de final da Sul-Americana
Sábado (12), 21h: novamente em casa: Cruzeiro, pelo Brasileiro
13. Botafogo
O 0 a 0 com o Palmeiras ajudou mais o rival Flamengo. Com 31 pontos, ainda tem uma pequena gordurinha (seis pontos) contra os clubes que brigam para não cair
Próximo jogo:
Sábado (12), 20h30: recebe o Red Bull Bragantino
14. Vitória
Vem de duas derrotas consecutivas e uma eliminação na Copa do Brasil. Com 29 pontos tem confronto direto contra o Grêmio nesta segunda-feira (7), às 20h, para saber quem pode se afastar na área de degola
15. Grêmio
Com 28 pontos, enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, nesta segunda (7), às 20h. Quem ganhar terá uma leve respiro contra o rebaixamento.
16. Mirassol
Ganhar do Coritiba por 2 a 1, na capital paranaense deu um alívio temporário para não entrar na zona de rebaixamento. Soma 28 pontos, mas tem um jogo a mais que o Vasco.
Próximo jogo:
Sábado (19), 17h: recebe o Botafogo
17. Vasco
Derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, no sábado, a equipe cruzmaltina permaneceu com 25 pontos, mas ainda só depende de suas forças para sair da área de risco.
Próximos jogos:
Terça-feira (8), 19h: pega o Santa Fé, em Bogotá (Colômbia), pela ida das quartas de final da Sul-Americana.
Sábado (12), 16h: duela contra o Grêmio, em Porto Alegre
18. Internacional
Também tem 25 pontos, mas fica atrás do Vasco pelo número de vitórias. Aliás, a última vez que venceu pelo Brasileiro foi em maio. Acumula dez partidas seguidas sem ganhar no Nacional (e ainda uma eliminação para o rival Grêmio na Copa do Brasil). No domingo, perdeu no Beira-Rio para o Santos por 3 a 2.
Próximo jogo:
Sábado (12), 17h: encara a lanterna Chapecoense, fora de casa
19. Remo
Perdeu em casa por 1 a 0 para o Flamengo e se manteve como vice-lanterna. A situação só não foi ainda pior porque viu Vasco e Inter também serem derrotados.
Próximo jogo:
Segunda (14), 20h: vai a Salvador enfrentar o Bahia
20. Chapecoense
Foi aos 17 pontos ao conseguir ganhar pela primeira vez como visitante neste campeonato (2 a 1 sobre o Corinthians). Ainda tem uma tarefa hercúlea para não cair.
Próximo jogo:
Sábado (12), 17h: recebe a Arena Condá o também desesperado Internacional
Regra da Libertadores
Pelo regulamento, entrarão na fase de grupos da Libertadores 2027 os quatro primeiros do Brasileiro e os campeões da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O quinto colocado do Nacional e o vice-campeão da Copa do Brasil entram no mata-mata preliminar.
O número de vagas no Brasileirão pode aumentar caso um dos cinco primeiros colocados seja campeão da Libertadores ou da Sul-Americana.
Outro detalhe: caso o campeão da Copa do Brasil terminar no G4, o vice do torneio entra diretamente na fase de grupos da Libertadores e a vaga na preliminar será herdada para um clube do Brasileiro.