O São Paulo encontrou uma formação que parece ter mudado o patamar da equipe justamente antes do confronto mais importante da temporada. Pelo segundo jogo consecutivo, Dorival Júnior escalou o time com três zagueiros, venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, e levou o São Paulo ao melhor momento desde seu retorno ao clube.

A vitória, com gols de Luciano e Iago Borduchi no segundo tempo, confirmou a impressão deixada contra o Red Bull Bragantino, uma semana antes: a linha com Arboleda, Domingos Duarte e Sabino deixou de ser apenas uma alternativa pontual e agora se posta como uma fórmula para o São Paulo.

Dorival havia recorrido ao trio pela primeira vez nesta terceira passagem diante do Bragantino, na rodada anterior. A resposta foi positiva, com vitória por 2 a 1 e fim de um jejum de dez partidas sem vencer no Brasileirão. Contra o Atlético-MG, o treinador repetiu a ideia - e o resultado voltou a aparecer.