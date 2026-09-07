Dorival acha 'fórmula vencedora', e SPFC encara o Boca em alta
| Tempo de leitura: 2 min
O São Paulo encontrou uma formação que parece ter mudado o patamar da equipe justamente antes do confronto mais importante da temporada. Pelo segundo jogo consecutivo, Dorival Júnior escalou o time com três zagueiros, venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado, no Morumbis, e levou o São Paulo ao melhor momento desde seu retorno ao clube.
A vitória, com gols de Luciano e Iago Borduchi no segundo tempo, confirmou a impressão deixada contra o Red Bull Bragantino, uma semana antes: a linha com Arboleda, Domingos Duarte e Sabino deixou de ser apenas uma alternativa pontual e agora se posta como uma fórmula para o São Paulo.
Dorival havia recorrido ao trio pela primeira vez nesta terceira passagem diante do Bragantino, na rodada anterior. A resposta foi positiva, com vitória por 2 a 1 e fim de um jejum de dez partidas sem vencer no Brasileirão. Contra o Atlético-MG, o treinador repetiu a ideia - e o resultado voltou a aparecer.
O São Paulo agora venceu três dos últimos quatro jogos. A sequência inclui as vitórias nos últimos dois finais de semana, pelo Brasileirão, e a classificação diante do Bolívar na Sul-Americana. O único tropeço nesse intervalo foi a dura derrota para a lanterna Chapecoense - única partida fora do Morumbis nesta sequência.
Calleri novamente foi reserva. O atacante ainda não está 100% recuperado da entorse no tornozelo direito e foi preservado pelo segundo jogo consecutivo.
Diferentemente do que aconteceu no sábado anterior, porém, acabou entrando em campo no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0, no lugar de Gustavo Santana.
O cria de Cotia, inclusive, voltou a ser titular e chegou a balançar as redes no primeiro tempo. O gol, porém, foi anulado por impedimento milimétrico no início da jogada.
O São Paulo viajou nesta segunda-feira para a Argentina. Na terça, às 21h30 (de Brasília), enfrenta o Boca Juniors na Bombonera, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois, terá o Palmeiras pela frente e, na sequência, receberá novamente o Boca, em São Paulo.