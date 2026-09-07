O condomínio na Espanha onde vive o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula (PT), conta com amplos jardins, spa, tirolesa e apartamentos que podem custar 5.500 euros por mês de aluguel, o equivalente a R$ 32 mil.

A reportagem visitou um imóvel à venda no mesmo complexo residencial, em La Moraleja, a cerca de 20 minutos do centro de Madrid. O bairro de alto padrão é conhecido por abrigar mansões de famosos como os jogadores Vini Jr. e Rodrygo, do Real Madrid.

A residência de Lulinha, como é conhecido o filho do presidente, foi divulgada pelo site Metrópoles e confirmada pela reportagem.