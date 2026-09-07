O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em ato político na avenida Paulista, nesta segunda-feira (7), que o STF (Supremo Tribunal Federal) precisa se unir para apurar as revelações das conversas que ligam o ministro Alexandre de Moraes ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Em sua fala, o governador afirmou que as últimas revelações sobre Moraes precisam de respostas. "Uma resposta institucional é necessária. Está na hora do tribunal se reunir para apurar. Ninguém está acima da lei, da Constituição. Doa a quem doer, custe o que custar."

Tarcísio, que é candidato à reeleição, pediu votos a senadores de direita e afirmou: "O Senado precisa agir. O Senado precisa se impor".