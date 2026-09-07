Tarcísio diz em ato com Flávio que Senado não pode se omitir
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em ato político na avenida Paulista, nesta segunda-feira (7), que o STF (Supremo Tribunal Federal) precisa se unir para apurar as revelações das conversas que ligam o ministro Alexandre de Moraes ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Em sua fala, o governador afirmou que as últimas revelações sobre Moraes precisam de respostas. "Uma resposta institucional é necessária. Está na hora do tribunal se reunir para apurar. Ninguém está acima da lei, da Constituição. Doa a quem doer, custe o que custar."
Tarcísio, que é candidato à reeleição, pediu votos a senadores de direita e afirmou: "O Senado precisa agir. O Senado precisa se impor".
A casa legislativa é a responsável por aprovar o impeachment de magistrados do STF. Tarcísio, porém, não pediu diretamente o impeachment de Moraes. Disse que não pode haver a "ruína da omissão".
Tarcísio disse que "nenhum banqueiro" está acima da lei, em uma referência a Daniel Vorcaro, que também tem ligações com Flávio Bolsonaro, com quem acertou o financiamento do filme "Dark Horse".
Presidente do PL, Valdemar Costa Neto afirmou, em seu discurso no trio, que "Bolsonaro vai ficar preso mais 10 anos se Flávio não for eleito", puxando um coro de "volta, Bolsonaro".