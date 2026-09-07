Desfile de 7 de Setembro em RO é interrompido após tiros em bar
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Um desfile comemorativo do Dia da Independência em Candeias do Jamari, no norte de Rondônia, foi interrompido após os participantes escutarem barulhos de tiros, por volta das 20h deste domingo (6). Os disparos foram efetuados em um bar localizado na mesma via e um homem foi morto, segundo a Polícia Militar.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os participantes do desfile correm desesperados para imóveis próximos em busca de proteção.
O evento era promovido pela Secretaria Municipal de Educação com estudantes da rede de ensino, que desfilavam pela avenida. O município tem mais de 20 mil habitantes.
"Graças a Deus, nossas crianças estão bem, e as famílias também. O que houve foi uma questão isolada dentro de um bar", disse o prefeito Lindomar Garçon (Republicanos) em um vídeo publicado nas redes sociais.
Segundo ele, os policiais militares que acompanhavam o desfile agiram rápido para identificar e prender os suspeitos. A vítima chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
O desfile acontecia na avenida Airton Sena e faria um percurso de cerca de 600 metros, entre o Corpo de Bombeiros até a Escola Dom João Batista Costa.
Dois homens suspeitos foram presos. Um deles é um policial da reserva. Os nomes deles e da vítima não foram divulgados. A Polícia Civil vai investigar o caso.