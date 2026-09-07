Um desfile comemorativo do Dia da Independência em Candeias do Jamari, no norte de Rondônia, foi interrompido após os participantes escutarem barulhos de tiros, por volta das 20h deste domingo (6). Os disparos foram efetuados em um bar localizado na mesma via e um homem foi morto, segundo a Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os participantes do desfile correm desesperados para imóveis próximos em busca de proteção.

O evento era promovido pela Secretaria Municipal de Educação com estudantes da rede de ensino, que desfilavam pela avenida. O município tem mais de 20 mil habitantes.