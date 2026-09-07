O Neom surpreendeu o Al-Hilal e venceu o gigante saudita por 2 a 0 nesta segunda-feira (07), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Saudita, na casa dos azuis, na Kingdon Arena, em Riade. Koulibaly, contra, e Amadou Koné fizeram os gols do Neom.

Essa é a primeira derrota do Al-Hilal em partidas oficiais desde a derrota para o Fluminense por 2 a 1, em julho de 2025, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Contando amistosos, o Al-Hilal perdeu uma partida para o argelino MC Alger, em julho deste ano, durante a parada para a Copa do Mundo.

No Campeonato Saudita, o Al-Hilal vinha de uma sequência de 47 partidas sem perder. A última derrota dos azuis no Sauditão havia sido em 4 de abril de 2025, quando foi derrotado pelo Al-Nassr por 3 a 1, pela 26ª rodada da temporada 2024-25.