Neom vence Al-Hilal e derruba invencibilidade desde o Fluminense
| Tempo de leitura: 2 min
O Neom surpreendeu o Al-Hilal e venceu o gigante saudita por 2 a 0 nesta segunda-feira (07), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Saudita, na casa dos azuis, na Kingdon Arena, em Riade. Koulibaly, contra, e Amadou Koné fizeram os gols do Neom.
Essa é a primeira derrota do Al-Hilal em partidas oficiais desde a derrota para o Fluminense por 2 a 1, em julho de 2025, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Contando amistosos, o Al-Hilal perdeu uma partida para o argelino MC Alger, em julho deste ano, durante a parada para a Copa do Mundo.
No Campeonato Saudita, o Al-Hilal vinha de uma sequência de 47 partidas sem perder. A última derrota dos azuis no Sauditão havia sido em 4 de abril de 2025, quando foi derrotado pelo Al-Nassr por 3 a 1, pela 26ª rodada da temporada 2024-25.
Apesar da derrota, o Al-Hilal segue líder do Sauditão com 15 pontos. O Neom sobe para a 4ª colocação, com 12 pontos.
O Al-Hilal volta a campo no sábado, quando enfrenta o Al-Taawon fora de casa. O próximo duelo do Neon é em casa, contra o Al-Fateh, no domingo.
Como foi o jogo
O Neom abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo em gol contra de Koulibaly. Amadou Koné levantou bola na área e o zagueirão senegalês cabeceou contra o próprio patriônio ao tentar afastar.
O Neom ampliou a vantagem na reta final da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, houve um bate e rebate na área do Al-Hilal e, após a bola tocar no travessão, Amadou Koné aproveitou a sobra para finalizar para o fundo da rede do goleiro Al Owais.
Na volta do intervalo, o Neom se fechou, tentando segurar o placar. A partida perdeu um pouco do nível técnico e foi marcada pelo aumento do número de faltas. Nas poucas oportunidades de gol da segunda etapa, os goleiros de ambas equipes foram bem e evitaram que o placar fosse alterado.