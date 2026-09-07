A cidade de São Paulo registrou 13,6°C de temperatura máxima às 13h nesta segunda-feira (7). Foi a tarde mais fria para o mês desde 26 de setembro de 2000.

A informação é da meteorologista Josélia Pegorin, da agência Climatempo, com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) da estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, onde é feita a medição oficial da cidade.

Segundo a meteorologista, o céu nublado e a forte presença de ar frio fizeram com que a temperatura tivesse pequena variação nesta segunda-feira.