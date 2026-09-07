São Paulo registra tarde mais fria de setembro desde 2000
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A cidade de São Paulo registrou 13,6°C de temperatura máxima às 13h nesta segunda-feira (7). Foi a tarde mais fria para o mês desde 26 de setembro de 2000.
A informação é da meteorologista Josélia Pegorin, da agência Climatempo, com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) da estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, onde é feita a medição oficial da cidade.
Segundo a meteorologista, o céu nublado e a forte presença de ar frio fizeram com que a temperatura tivesse pequena variação nesta segunda-feira.
A medição nos termômetros começou a cair a partir daí e às 17h marcava 13°C.
A capital paulista já havia registrado na madrugada desta segunda-feira, Dia da Independência, a menor temperatura para um mês de setembro em quatro anos. Segundo dados da Defesa Civil, os termômetros chegaram a 10,1°C na estação do Mirante de Santana.
A marca é a menor registrada para setembro desde 24 de setembro de 2022, quando a temperatura chegou a 9,3°C na mesma estação.
Na estação meteorológica Barragem Parelheiros, no extremo sul da capital paulista, os termômetros chegaram a marcar 6,9°C, segundo medição feita pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.
O frio é provocado pela massa de ar frio que avança pelo estado após a passagem de uma frente fria. O sistema segue em deslocamento em direção à região Nordeste do país, mas ainda deixa bastante nebulosidade sobre grande parte do território paulista.
Na retaguarda da frente fria, a massa de ar mantém as temperaturas baixas e a sensação de frio ao longo do dia na capital e em outras regiões do estado.
As temperaturas são semelhantes às do domingo (6), quando a capital enfrentou um dia de frio e chuva.
Em Campos do Jordão (SP), na Serra da Mantiqueira, a temperatura chegou a cair para 5,9°C, segundo medição do Inmet durante a madrugada.
Segundo o CGE, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens com temperaturas em gradativa elevação nos próximos dias. Porém, as chuvas devem retornar a partir da quarta-feira (9).
Na terça (8) o sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia, mas a sensação ainda deve ser de frio. As temperaturas variam entre mínimas de 11°C e máximas que não devem superar os 18°C, com índices de umidade acima dos 70%.
Frio no Rio de Janeiro
Ainda na região Sudeste, a máxima no Rio de Janeiro foi de 19°C neste feriado, registrada na região da Vila Militar. Segundo Pegorin, foi a menor temperatura máxima em 2026 (a marca anterior era de 20,3°C, em 25 de junho).
Para setembro, a tarde do feriado de 7 de setembro foi a mais fria desde 2015, quando a temperatura máxima foi de 18,6°C, no dia 13 no mês daquele ano.