Corinthians vira, elimina Cruzeiro e busca o octa no Brasileiro
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O Corinthians virou para cima do Cruzeiro e venceu por 3 a 1 no Canindé, nesta segunda-feira (7), em São Paulo. Com a vitória, a equipe alvinegra chegou à semifinal do Brasileirão Feminino pela décima vez seguida e segue em busca do oitavo título em dez anos.
As Cabulosas abriram o placar com Marilia, artilheira do campeonato, agora com 11 gols marcados. A virada das Brabas veio com Jhonson inspirada. A camisa 9 empatou a partida e depois fez um belo corta-luz na jogada do segundo gol, anotado por Tamires.
Thais Ferreira fechou o placar para a equipe alvinegra. Com a vitória por 1 a 0 na ida, no Independência, em Belo Horizonte, o agregado total ficou em 4 a 1 para a equipe comandada pela técnica Emily Lima.
Corinthians levou a melhor pela terceira vez. O duelo foi uma reedição da final do Brasileirão do ano passado e também das quartas de final de 2023. Ambos os confrontos terminaram com vitórias das Brabas, que chegaram a todas as finais desde 2017 e vencem de maneira consecutiva desde 2020.
O Corinthians vai encarar o Bahia na semifinal. A equipe nordestina eliminou o Palmeiras nos pênaltis, na sexta-feira (4), após empates por 1 a 1 na ida e na volta.
As semifinais começam já no próximo fim de semana, com a volta uma semana depois, no dia 20. O outro embate será disputado entre São Paulo e Flamengo, que despacharam Grêmio e Ferroviária, respectivamente. A CBF ainda vai definir os dias e horários específicos
Como foi o jogo
O Cruzeiro, do técnico Jonas Urias, saiu na frente. Aos seis minutos, Byanca Brasil cobrou falta pela direita. Na tentativa de afastar, Jhonson desviou e deu uma casquinha, e a bola bateu no ombro de Erika. A sobra ficou com Marilia, que cabeceou livre de marcação e superou a goleira Nicole.
O Corinthians não se acuou e empatou aos 20 minutos. Sob pressão da marcação alvinegra, Vitória Calhau errou passe na saída de bola, recuperada por Vic Albuquerque, que tocou para Belén Aquino. Após duas chegadas com perigo, Jhonson foi servida pela uruguaia e bateu cruzado, igualando o placar.
As Brabas viraram aos 28 minutos. Vic Alburquerque fez lançamento para Zanotti, que escapou pela ponta direita. A camisa 10 tocou para o meio, Jhonson fez um lindo corta-luz, e Tamires bateu com a perna direita da entrada da área. Ela acertou o ângulo e colocou o Corinthians à frente no marcador.
No segundo tempo, o Corinthians aumentou a vantagem. Belén Aquino cobrou escanteio fechado na primeira trave, Erika desviou, e Thais Ferreira completou na segunda trave. O gol tirou qualquer chance de reação do Cruzeiro.