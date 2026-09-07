O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7.

Os dois aparecem com 41% das intenções de voto. Outros 13% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas, enquanto 5% estão indecisos.

Na rodada anterior da Quaest, Lula tinha 42% e Flávio, 40%. Portanto, o presidente oscilou um ponto para baixo e o senador, um ponto para cima. É a primeira vez desde março que os dois aparecem no mesmo patamar numérico nesse confronto.

Lula lidera no primeiro turno