O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7.
Os dois aparecem com 41% das intenções de voto. Outros 13% afirmaram que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas, enquanto 5% estão indecisos.
Na rodada anterior da Quaest, Lula tinha 42% e Flávio, 40%. Portanto, o presidente oscilou um ponto para baixo e o senador, um ponto para cima. É a primeira vez desde março que os dois aparecem no mesmo patamar numérico nesse confronto.
Lula lidera no primeiro turno
Na simulação estimulada de primeiro turno sem Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, Lula aparece na liderança, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 29% e o escritor Augusto Cury (Avante), 8%.
Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 3% cada. Romeu Zema (Novo) tem 2% e Samara Martins (UP), 1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Nesse cenário, 8% declararam voto branco ou nulo e 10% estão indecisos.
Na pesquisa anterior, Lula tinha 37%, Flávio, 29%, e Cury, 10%. Assim, Lula e Cury oscilaram para baixo, enquanto Flávio permaneceu no mesmo patamar.
Em outro cenário, que inclui Pablo Marçal, Lula também registra 36%, enquanto Flávio aparece com 29% e Cury, com 8%. Marçal tem 1%.
Outros cenários de segundo turno
A Quaest também simulou confrontos de Lula contra outros candidatos. O presidente aparece com 41% contra 38% de Ronaldo Caiado e com 39% diante de 35% de Augusto Cury. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois confrontos configuram empate técnico.
Contra Renan Santos, Lula marca 42% e o candidato do Missão, 37%. Na disputa com Romeu Zema, o presidente aparece com 44%, ante 33% do candidato do Novo.
Pesquisa ouviu 2.004 pessoas
A pesquisa Quaest, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, ouviu presencialmente 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-01720/2026.