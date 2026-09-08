O policial militar Vinícius Costa Silva foi preso temporariamente nessa segunda-feira (7), durante o velório da esposa, Larissa Cruz Morata, de 29 anos. Ele é suspeito de envolvimento na morte da mulher, encontrada com um tiro na cabeça no domingo (6), numa casa em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

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A arma do PM foi localizada sob o corpo da vítima. O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita, diante da possibilidade de suicídio, mas a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do policial após identificar elementos que indicam a necessidade de aprofundar a investigação.