07 de setembro de 2026
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7 DE SETEMBRO

Ato na Paulista reúne milhares e mira força da direita

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Tarcísio Gomes de Freitas/Facebook
A concentração começou antes das 15h, horário marcado para o comício.
A concentração começou antes das 15h, horário marcado para o comício.

Milhares de apoiadores da direita se concentram na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira (7), para o ato de 7 de Setembro convocado pelo senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Políticos de direita e lideranças religiosas participaram da mobilização.

A concentração começou antes das 15h, horário marcado para o comício. Entre os presentes esteve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de outras lideranças políticas e religiosas.

Os principais slogans do protesto foram “Fora, Lula, Fora, Moraes” e “É agora ou nunca”. O PL também divulgou a frase “Vamos juntos resgatar o Brasil” nas convocações e divulgou a estimativa de 100 mil pessoas reunidas.

A manifestação é organizada em meio à repercussão de mensagens envolvendo Flávio Bolsonaro, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato também incluiu pedidos de impeachment de integrantes do STF.

A mobilização é tratada como um teste para a força atual do bolsonarismo, sobretudo durante a campanha eleitoral. Pesquisa Datafolha divulgada em 3 de setembro aponta Lula com 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Flávio Bolsonaro.

Em uma simulação de segundo turno entre os dois, Lula aparece com 46% e Flávio com 44%.

Com informações do Metrópoles.

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