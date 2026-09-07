Milhares de apoiadores da direita se concentram na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira (7), para o ato de 7 de Setembro convocado pelo senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Políticos de direita e lideranças religiosas participaram da mobilização.

A concentração começou antes das 15h, horário marcado para o comício. Entre os presentes esteve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de outras lideranças políticas e religiosas.

Os principais slogans do protesto foram “Fora, Lula, Fora, Moraes” e “É agora ou nunca”. O PL também divulgou a frase “Vamos juntos resgatar o Brasil” nas convocações e divulgou a estimativa de 100 mil pessoas reunidas.