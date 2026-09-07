O ator e diretor paulista Roney Facchini morreu neste domingo (6), aos 73 anos, em São Paulo. A causa do falecimento não foi divulgada.

Com uma carreira consolidada no teatro, na televisão e no cinema, Facchini ganhou projeção nacional ao interpretar Luís da Silva, o pai da tradicional família do programa infantil Rá-Tim-Bum, exibido pela TV Cultura entre 1990 e 1994.

Ao longo de décadas de trajetória artística, integrou o elenco de diversas produções de destaque na televisão, incluindo as novelas Malhação, Cheias de Charme e Caras & Bocas, além de passagens por séries como A Diarista. No cinema, participou de longas-metragens como Cilada.com (2011), Vai que Dá Certo (2013) e Meu Amigo Hindu (2016).