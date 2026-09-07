O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou na manhã desta segunda-feira (7) as comemorações oficiais do 204º aniversário da Independência do Brasil, na Esplanada dos Ministérios. O evento reuniu a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, além de dezenas de ministros e autoridades militares.
Na tribuna de honra, o evento marcou uma demonstração de articulação institucional ao reunir na primeira fila os chefes dos Três Poderes. Além de Lula e Alckmin, marcaram presença o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
Eixos temáticos e foco político
A parada cívico-militar deste ano foi organizada em torno de três eixos centrais definidos pelo governo: soberania nacional, enfrentamento à violência contra a mulher e a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.
O tema da soberania ganhou forte destaque em meio ao cenário diplomático e econômico recente, após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Na véspera do desfile, em pronunciamento em rede nacional, Lula enfatizou que o país não é e nem será "colônia de nenhuma potência estrangeira", defendendo a autonomia na preservação de riquezas e fronteiras.
O evento também deu visibilidade às políticas recentes voltadas à proteção feminina, pauta que ganhou tração com o endurecimento de leis contra o feminicídio e a criação de mecanismos de apoio às vítimas. No esporte, a menção à Copa de 2027 celebrou o fato inédito de a América do Sul receber o torneio mundial.
Desfile militar e aéreo
A programação cívica teve início com a participação de alunos de escolas públicas e a exibição dos eixos temáticos. Na sequência, desfilaram tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, acompanhadas por blindados, viaturas e grupamentos motorizados.
O encerramento tradicional ficou por conta das acrobacias aéreas da Esquadrilha da Fumaça e aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) sobre o Eixo Monumental.
Com informações do g1.