O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou na manhã desta segunda-feira (7) as comemorações oficiais do 204º aniversário da Independência do Brasil, na Esplanada dos Ministérios. O evento reuniu a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, além de dezenas de ministros e autoridades militares.

Na tribuna de honra, o evento marcou uma demonstração de articulação institucional ao reunir na primeira fila os chefes dos Três Poderes. Além de Lula e Alckmin, marcaram presença o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Eixos temáticos e foco político

A parada cívico-militar deste ano foi organizada em torno de três eixos centrais definidos pelo governo: soberania nacional, enfrentamento à violência contra a mulher e a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.