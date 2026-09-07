Durante o feriado de 7 de setembro (Independência do Brasil), que neste ano cai na segunda-feira, os serviços públicos estaduais terão alterações no esquema de funcionamento.
Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se.
Saúde
Os hospitais estaduais manterão o atendimento normal aos casos de urgência e emergência, com funcionamento ininterrupto dos prontos-socorros, das unidades de internação e dos centros cirúrgicos.
Na segunda-feira (7), os postos de doação da Pró-Sangue das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Os postos Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri estarão fechados. Para mais informações, acesse o site da Pró-Sangue: www.prosangue.sp.gov.br.
As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), da Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM), das Unidades Dose Certa, na capital, e dos Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) não funcionarão na segunda-feira (7). Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também estarão fechados na data.
Poupatempo
Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na segunda-feira. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (8), de acordo com o horário habitual de cada unidade.
Mesmo com as unidades fechadas, cerca de 3,5 mil serviços estarão disponíveis pelos canais digitais do programa. Entre as opções estão renovação da CNH, licenciamento de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais, serviços de saúde e educação, além de solicitações relacionadas à carteira de trabalho e ao seguro-desemprego.
Para os serviços presenciais, o agendamento é obrigatório e gratuito e deve ser feito previamente pelos canais oficiais do Poupatempo: portal e aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974, ou totens de autoatendimento.
Transportes metropolitanos
As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – CPTM e Metrô – terão operação especial durante o feriado para atender aos passageiros.
As linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM operarão com intervalos normais no sábado (5) e no domingo (6), com intervenções pontuais para obras programadas, que serão avisadas por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. No feriado de segunda-feira (7), a circulação dos trens seguirá a programação de intervalos médios praticada aos domingos.
Já o Metrô terá operação ininterrupta entre sábado (5) e domingo (6), com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionando durante toda a madrugada e as estações abertas para embarque e desembarque. Na segunda-feira (7), a frota em circulação será adequada à demanda prevista para um dia de feriado. Haverá incremento de trens em operação, com oferta superior a um feriado comum, e todas as linhas terão trens reservas posicionados em pontos estratégicos, que poderão ser utilizados para atender rapidamente qualquer necessidade operacional.
A Linha 17-Ouro funcionará durante a segunda-feira (7), no horário programado, das 9h e 16h, sendo uma ótima opção de passeio para conhecer de perto o novo modal.
Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.
Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.
A Artesp preparou uma operação especial para o feriado, com ações integradas nos ônibus intermunicipais, VLT da Baixada Santista e linhas concedidas de metrô e trens metropolitanos.
Nos ônibus intermunicipais, a operação no feriado seguirá a programação prevista para domingos.
A operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Baixada Santista passará por ajustes nesta segunda-feira (7), feriado nacional de Independência do Brasil, e na terça-feira (8), feriado municipal da cidade de Santos em comemoração à Padroeira do município com a adequação dos intervalos para atender a demanda de passageiros.
Na Linha Barreiros-Porto, na segunda-feira (7), a operação será de feriado e os veículos seguirão a grade horária praticada aos domingos. Já na terça-feira (8), os veículos circularão com intervalos médios de 10 minutos. Já na Linha Barreiros-Valongo, o intervalo médio na segunda-feira (7) será de 40 minutos ao longo do dia. Na terça-feira (8), as composições também circularão a cada 40 minutos.
Nas linhas concedidas de metrô e trens metropolitanos, a oferta também seguirá uma programação diferenciada durante o feriado.
Na Linha 7-Rubi, as alterações ocorrem no dia 06/09, no trecho entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, durante todo o horário de operação comercial. Os trens circularão por via única entre as duas estações. Com isso, o embarque e o desembarque ocorrerão na mesma plataforma. O passageiro deve ficar atento porque não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Para seguir viagem, será necessário realizar transferência na estação Francisco Morato, em ambos os sentidos.
Na segunda-feira (07/09), os trens circulam de Palmeiras-Barra Funda e Caieiras e de Caieiras a Jundiaí com a programação semelhante às de domingo, podendo apresentar intervalos maiores no segundo trecho. Nas estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis, o embarque e o desembarque ocorrerão na mesma plataforma, nos dois sentidos.
Nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, durante todo o dia 07, os trens circulam conforme o horário dos domingos. Já as linhas 4-Amarela e 5-operar com a mesma oferta de um domingo comum.
As operações serão monitoradas em tempo real pela Artesp, com a possibilidade de ajustes na oferta e nos serviços conforme o comportamento da demanda.
Bom Prato
Algumas unidades funcionarão normalmente ao longo do período, enquanto outras permanecerão fechadas para a realização de manutenções essenciais.
No sábado (5) e domingo (6), as unidades Bom Prato 25 de Março, Santos I – Mercado e Suzano estarão fechadas para a realização de serviços de manutenção. Já as unidades de Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Santana, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha funcionarão normalmente no sábado (5), com atendimento no salão, e permanecerão fechadas no domingo (6), conforme o funcionamento habitual aos fins de semana.
Na segunda-feira (7), as unidades 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá, São Mateus, Santos I, Santos III e Santos IV estarão de portas abertas para atender a população em situação de vulnerabilidade com refeições balanceadas e saborosas. As demais unidades permanecerão fechadas, seguindo a programação especial de funcionamento para o feriado.
Na terça-feira (8), todas as unidades do Programa Bom Prato retomarão o funcionamento normal.
Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link.
Direitos da Pessoa com Deficiência
O Museu da Inclusão; os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência, instalados nas estações Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé e Santa Cruz do Metrô de SP; as unidades da capital e de Bauru do Centro TEA Paulista; e as três unidades do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência suspendem o atendimento presencial durante o feriado, retornando na terça-feira (8). O serviço de teleatendimento 24 horas das duas unidades do Centro TEA Paulista, pelo número 0800 6060166, funcionará normalmente durante todo o final de semana e feriado.
Seguem funcionando também os serviços da Central de Interpretação de Libras em diversos órgãos públicos, como Delegacias da Polícia Civil em todo o estado; Poupatempo; Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Ministério Público do Trabalho; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; e Metrô de São Paulo. Os profissionais integram o programa São Paulo São Libras, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).
Todos os 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) ficam fechados durante o feriado e retomam os atendimentos na terça-feira (8). Assim como a 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência, na capital, e os quatro Centros de Apoio Técnico (CATs) instalados nas delegacias de Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e Santos.
Não haverá aulas do curso Básico de Libras (on-line e ao vivo) da Escola da Inclusão durante todo o feriado. As aulas assíncronas, compostas por conteúdos gravados disponíveis na plataforma, permanecerão acessíveis durante todo o feriado.
As oficinas presenciais de esporte e lazer da Escola da Inclusão, realizadas no Parque Fontes do Ipiranga em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), retomam sua programação regular na terça-feira (8).
O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) estará aberto apenas para rotina de treinamento, sem agenda de visitas.
Sabesp
Os canais digitais e telefônicos funcionarão normalmente. Os clientes podem utilizar, todos os dias e a qualquer horário, os canais digitais e telefônicos da companhia:
- Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita)
- Central para pessoas com deficiência auditiva (TDD): 0800 016 0195
- WhatsApp Sabesp: (11) 3388-8000
- Agência Virtual: www.sabesp.com.br
- Aplicativo Sabesp Mobile
Parques urbanos
Confira no link os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.
Defesa Civil do Estado
A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.
Fazenda
As unidades de atendimento presencial da Sefaz-SP estarão fechadas no dia 7 de setembro devido ao feriado da Independência do Brasil. Os cidadãos podem utilizar, a qualquer momento, os serviços eletrônicos da Sefaz-SP disponíveis no portal www.sfp.sp.gov.br/sefaz.
Instituições culturais
No feriado do Dia da Independência do Brasil, diversos equipamentos culturais do Estado de São Paulo estarão com suas portas abertas para receber o público. Confira os horários de funcionamento:
Bibliotecas
Biblioteca de São Paulo (BSP)
- Fechada.
Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)
- Fechada.
Centro Cultural
Memorial da América Latina
- Fechado. Praça das Sombras aberta com acesso pelos portões 8 e 9.
Complexo cultural
Mundo do Circo
- Aberto a partir das 11h, com programação às 17h.
Complexo Cultural Oswald de Andrade (CULTSP PRO)
- Fechado.
Museus Capital
Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade
- Fechadas.
Museu Afro Brasil Emanoel Araújo
- Fechado.
Memorial da Resistência de São Paulo
- Aberto das 10h às 18h
Museu da Imagem e do Som (MIS)
- Fechado.
MIS Experience
Fechado.
Museu Catavento
- Fechado.
Museu da Imigração
- Fechado.
Museu do Futebol
- Fechado.
Museu da Diversidade Sexual
- Fechado.
Museu da Língua Portuguesa
- Fechado.
Museu das Culturas Indígenas
- Aberto das 9h às 18h.
Museu de Arte Sacra de São Paulo
- Fechado.
Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)
- Aberta das 10h às 18h
Museu das Favelas
- Fechado.
Paço das Artes
- Fechado.
Museus no Interior
Museu Casa de Portinari
- Aberto das 9h às 18h.
Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro
- Abertos das 9h às 18h.
Museu H. P. Índia Vanuíre
- Aberto das 9h às 18h.
Museu do Café
- Fechado.
Escolas
São Paulo Cia de Dança e São Paulo Escola de Dança
- Fechado.
Conservatório de Tatuí
- Fechado.
SP Escola de Teatro
- Fechada.
EMESP Tom Jobim
- Fechada.
Guri
- Fechado.
Salas de Concerto
Sala São Paulo
- Aberta de acordo com a agenda de visitas educativas.
Estação Motiva Cultural
- Aberta de acordo com a agenda de visitas educativas.
Teatros
Theatro São Pedro
- Fechado.
Teatro Sérgio Cardoso
- Fechado.
Teatro Estadual de Araras
- Aberto a partir das 14h, com programação às 15h.
Teatro Procópio Ferreira/Tatuí
- Fechado.
Fábricas de Cultura
Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)
- Fechadas.
Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)
- Fechadas.